Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vụ dùng xyanua đầu độc người thân ở Nhơn Trạch

Liên quan vụ dùng xyanua đầu độc 4 người thân xảy ra ở H.Nhơn Trạch, tại buổi họp báo do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức vào sáng 30.7, đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua điều tra, Nguyễn Thị Hồng Bích khai nhận đã mua chất độc xyanua từ năm 2022.

Nguyễn Thị Hồng Bích và căn nhà, nơi xảy ra vụ việc LÊ LÂM

Cụ thể, Nguyễn Thị Hồng Bích khai, năm 2022, Bích đặt mua trên mạng chất độc xyanua dạng bột màu trắng rồi đem cất trong phòng ngủ.

Trong quá trình chung sống trong cùng nhà, giữa Bích và chị dâu xảy ra mâu thuẫn nên Bích nảy sinh ý định đầu độc con trai của chị dâu là N.H.B.T (18 tuổi) để trả thù.

Bích mua thuốc con nhộng về, đổ thuốc ra, sau đó cho chất xyanua vào, rồi đưa N.H.B.T. uống. Hậu quả, ngày 22.6, N.H.B.T. bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu. May mắn, N.H.B.T. được cứu chữa kịp thời nên được cứu sống, hiện đã xuất viện về nhà.

Xác định Bích là nghi phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Bích. Qua đấu tranh, Bích khai nhận, trong khoảng thời gian từ 10.2023 - 6.2024, Bích dùng chất độc xyanua đầu độc thêm 3 người thân khác trong gia đình và cả 3 nạn nhân đều tử vong.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, trong vòng 8 tháng (từ tháng 10.2023 - 5.2024), có 5 người thân của Bích gồm: ba, chồng, con và 2 người cháu (sống cùng nhà) liên tiếp chết một cách bất thường. Nguyên nhân chết đều do các triệu chứng liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim. Trước khi chết, nạn nhân bị nôn ói, nhức đầu, chóng mặt.

Đến ngày 22.6.2024, đến lượt cháu N.H.B.T. xuất hiện các triệu chứng tương tự, gia đình đưa đi cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong người bệnh nhân N.H.B.T. có chất độc xyanua, lúc này, cậu ruột của N.H.B.T. nghi ngờ cháu mình bị đầu độc nên làm gửi tố cáo lên công an. Từ đó vụ việc dần được sáng tỏ.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Bích về tội giết người và đang tiếp tục xác minh điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.