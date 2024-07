Vụ 5 người chết bất thường nghi bị đầu độc xyanua: Gia đình không trình báo

Liên quan vụ 5 người cùng nhà liên tiếp chết bất thường nghi bị đầu độc xyanua tại nhà ông Nguyễn Văn Hải (xã Vĩnh Thanh, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai), theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, gia đình không trình báo cơ quan chức năng. Trong khi đó, 5 người tử vong đều có các triệu chứng liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim, trước khi chết đều bị nôn ói, nhức đầu, chóng mặt.

Bích (ảnh nhỏ) và căn nhà xảy nơi xảy ra câu chuyện đau lòng LÊ LÂM

Đầu tiên là cái chết của anh Nguyễn Thoại Thanh Thế (38 tuổi, con rể ông Hải). Anh Thế phát bệnh vào ngày 14.10.2023, đến ngày 18.10.2023 thì tử vong. Khoảng 2 tháng sau (tháng 12.2023) đến lượt ông Hải nhập viện cấp cứu và 1 tuần sau tử vong.

Ngày 1.1.2024, bé Nguyễn Khả Di (cháu ngoại ông Hải) đột nhiên ngưng tim. Bé được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cứu chữa nhưng không qua khỏi, tử vong ngày 2.1.

Ngày 30.3, bé Nguyễn Hồng Minh (14 tuổi, con anh Thế) ngưng tim, được đưa đến Trung tâm y tế H.Nhơn Trạch cấp cứu nhưng được xác định đã tử vong ngoại viện. Trung tâm y tế H.Nhơn Trạch có thông báo cho Công an H.Nhơn Trạch.

Người thứ 5 là cháu Nguyễn Hoài Nam (12 tuổi, cháu nội ông Hải), được gia đình phát hiện ngưng tim, ngưng thở vào ngày 25.5. Bé được đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ngoại trừ trường hợp cháu Nguyễn Hồng Minh, 4 trường hợp còn lại, gia đình đều không trình báo cơ quan chức năng để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, lập thủ tục hồ sơ ban đầu.

Xem nhanh 20h: Toàn cảnh vụ cô hạ độc cháu bằng Xyanua

Dùng xyanua đầu độc chồng và 3 người cháu

Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi) để điều tra về tội giết người. Khai nhận với công an, Bích thừa nhận dùng xyanua đầu độc cháu ruột N.H.B.T (18 tuổi, anh trai của cháu Nguyễn Hoài Nam).

Nơi bị can Bích cất giấu chai đựng xyanua, cũng là nơi an táng 5 người thân trong gia đình LÊ LÂM

Bích có mối quan hệ thân thuộc với 5 người chết bất thường nêu trên. Cụ thể, Bích là con của ông Hải, vợ anh Thế, mẹ cháu Minh, cô, dì của Nam và Di.

Ngoài việc thừa nhận đã dùng xyanua đầu độc N.H.B.T, Bích còn khai trước đó dùng loại chất độc này giết chồng và 2 người cháu ruột khác là Nam và Di.

Theo cơ quan công an, đây mới chỉ là lời khai ban đầu của Bích. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ động cơ, mục đích của Bích.