Clip người đàn ông hành hung một thanh niên xung phong ở TP.HCM: Công an vào cuộc

Theo đoạn clip dài 19 giây lan truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông liên tục chỉ tay về hướng người thanh niên xung phong và lớn tiếng bất bình. Cùng thời điểm, một CSGT liên tục can ngăn, khuyên người đàn ông "bình tĩnh lại".

Dù nam thanh niên xung phong không phản kháng hay to tiếng nhưng người đàn ông vẫn liên tục lớn tiếng, xô đẩy người này. Tại hiện trường, 1 chiếc xe máy nằm ngã xuống đất, nằm trước đầu xe ô tô. Nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi.

Người đàn ông hành hung người mặc trang phục thanh niên xung phong, CSGT can ngăn ẢNH CẮT TỪ CLIP

CSGT đã thông báo về đơn vị để phối hợp, cử lực lượng xuống hiện trường.

Sau hơn 1 giờ đăng tải, đoạn clip thu hút gần 100.000 lượt xem cùng hơn 100 lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ e ngại rằng, người đàn ông đã không giữ được bình tĩnh, có thể bị liên quan đến các quy định của pháp luật.

Theo xác minh của PV, sự việc xảy ra tại giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Song Hành, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM. Sự việc khiến nam thanh niên xung phong bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Người đàn ông hành hung thanh niên xung phong

Người đàn ông hành hung nam thanh niên xung phong được cho là có biểu hiện say xỉn đã được đưa về trụ sở Công an xã Bà Điểm để xử lý. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.