Thời sự

TP.HCM: Bắt nghi phạm trộm 30 lượng vàng của võ sĩ boxing ở phường Phú Lợi

Đỗ Trường
Đỗ Trường
15/09/2025 19:30 GMT+7

Công an TP.HCM đã bắt được nghi phạm trộm 30 lượng vàng của một võ sĩ boxing ở phường Phú Lợi (TP.HCM).

Ngày 15.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Phú Lợi, đã bắt giữ Võ Minh Nghiệp (41 tuổi, ngụ An Giang), để điều tra về hành vi trộm 30 lượng vàng của một võ sĩ boxing khi ngủ quên trên xe bán tải.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ 30 ngày 7.9, anh H.V.D (37 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP.HCM) điều khiển xe bán tải về đến nhà trên đại lộ Bình Dương (phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) thì nằm ngủ quên trên xe và không đóng cửa xe.

TP.HCM: Nghi phạm trộm 30 cây vàng của võ sĩ boxing ở phường Phú Lợi bị bắt - Ảnh 1.

Nghi phạm Võ Minh Nghiệp trộm 30 lượng vàng của võ sĩ boxing đã bị bắt

ẢNH: Đ.X

Thời điểm này, Võ Minh Nghiệp mặc áo xe ôm công nghệ đi ngang qua thấy cửa xe không đóng nên đã lại gần thì thấy anh D. đang ngủ say, trên người đeo nhiều vàng. Nghiệp đã lấy trộm số vàng này cùng một số trang sức để trong cốp xe phía trước ghế phụ, tổng cộng khoảng 30 lượng vàng.

TP.HCM: Bắt nghi phạm trộm 30 lượng vàng của võ sĩ boxing ở phường Phú Lợi

Sau khi trộm, Nghiệp đã chạy đến tỉnh Tây Ninh (địa phận tỉnh Long An cũ), bán số vàng cho tiệm cầm đồ lấy trên 700 triệu đồng, tiêu xài và lẩn trốn ở tỉnh Tây Ninh.

Sau khi bị mất trộm, anh D. đã trình báo công an và trích xuất camera phát hiện nghi phạm mặc áo xe ôm công nghệ đã lục soát trong cốp xe bán tải để lấy trộm số vàng kể trên.

TP.HCM: Nghi phạm trộm 30 cây vàng của võ sĩ boxing ở phường Phú Lợi bị bắt - Ảnh 2.

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy nghi phạm trộm vàng xuất hiện gần chiếc xe bán tải

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Như Thanh Niên đã thông tin, anh H.V.D là một võ sĩ boxing nổi tiếng ở Bình Dương trước đây đã từng 7 lần vô địch quốc gia giải kickboxing và nhiều giải quốc tế trong giai đoạn 2010-2016.

Sau khi giải nghệ, anh D. mở nhiều phòng tập gym và luyện tập boxing, muay Thái… ở phường Phú Lợi để dạy những người yêu thích các môn thể thao này tập luyện.

Anh D. thường có sở thích đeo nhiều loại trang sức như dây chuyền, nhẫn, lắc tay, nhẫn loại lớn như dây xích với số lượng hàng chục lượng vàng (loại 18K) trên người.

