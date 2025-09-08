TP.HCM: Thực hư một võ sĩ boxing báo mất 30 cây vàng khi ngủ quên trên xe

Chiều 8.9, Công an phường Phú Lợi (TP.HCM) đã làm việc với anh H.V.D (37 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, từng 7 lần vô địch kickboxing Việt Nam) về vụ việc báo mất 30 cây vàng khi ngủ quên trên xe bán tải ở địa phương này.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh H.V.D cho biết vào rạng sáng cùng ngày, anh được một người bạn đưa về nhà trên đại lộ Bình Dương phường Phú Lợi, TP.HCM (phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) bằng xe bán tải của mình sau khi ăn uống ở quán ăn.

Khi về đến nhà, người bạn của anh D. vào nhà, nhưng anh D. vẫn nằm ở ghế phụ và mở cửa (bên ghế phụ) ngủ. Đến rạng sáng, anh D. thức giấc thì phát hiện số vàng trang sức 18K (vòng đeo cổ, tay…) bị tháo mất, kể cả điện thoại di động, với tổng số khoảng 30 cây vàng 18K.

Anh D. thường đeo những sợi dây chuyền rất to trên cổ ẢNH: V.D

Sau đó, anh D. đến Công an phường Phú Lợi (TP.HCM) báo mất, đồng thời trích xuất camera trước cửa nhà thì phát hiện thời điểm anh D. ngủ quên trên xe có một người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ tiếp cận chiếc xe và chỗ anh D. ngủ quên trên xe bán tải...

Hiện Công an phường Phú Lợi đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành xác minh làm rõ.

Anh H.V.D từng là một võ sĩ có tiếng ở khu vực tỉnh Bình Dương cũ với 7 lần vô địch kickboxing Việt Nam. Sau khi giải nghệ, anh D. mở câu lạc bộ võ thuật, phòng gym… ở phường Phú Lợi.

Một người mặc áo xe ôm công nghệ tiếp cận chiếc xe khi anh D. ngủ quên ẢNH: V.D

Anh D. thường thích phong cách mạnh mẽ, lạ lẫm và hay đeo sợi dây chuyền bằng vàng 18K (giống dây xích) to hơn 2 ngón tay và nhiều loại trang sức khác khá nặng ở cổ tay, ngón tay.

Sau giờ tập luyện, hướng dẫn ở các phòng tập luyện, anh D. thường giao lưu với bạn bè thân tình, rất hòa đồng.