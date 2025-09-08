Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

TP.HCM: Thực hư một võ sĩ boxing báo mất 30 cây vàng khi ngủ quên trên xe

Đỗ Trường
Đỗ Trường
08/09/2025 18:52 GMT+7

Ngủ quên trên chiếc xe bán tải, một võ sĩ boxing ở khu vực Bình Dương cũ đã báo mất hơn 30 cây vàng đeo ở trên người, với cơ quan chức năng và đề nghị hỗ trợ truy tìm người đã lấy trộm vàng.

Chiều 8.9, Công an phường Phú Lợi (TP.HCM) đã làm việc với anh H.V.D (37 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, từng 7 lần vô địch kickboxing Việt Nam) về vụ việc báo mất 30 cây vàng khi ngủ quên trên xe bán tải ở địa phương này.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh H.V.D cho biết vào rạng sáng cùng ngày, anh được một người bạn đưa về nhà trên đại lộ Bình Dương phường Phú Lợi, TP.HCM (phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) bằng xe bán tải của mình sau khi ăn uống ở quán ăn.

Khi về đến nhà, người bạn của anh D. vào nhà, nhưng anh D. vẫn nằm ở ghế phụ và mở cửa (bên ghế phụ) ngủ. Đến rạng sáng, anh D. thức giấc thì phát hiện số vàng trang sức 18K (vòng đeo cổ, tay…) bị tháo mất, kể cả điện thoại di động, với tổng số khoảng 30 cây vàng 18K.

TP.HCM: Thực hư một võ sĩ boxing báo mất 30 cây vàng khi ngủ quên trên xe- Ảnh 1.

Anh D. thường đeo những sợi dây chuyền rất to trên cổ

ẢNH: V.D

Sau đó, anh D. đến Công an phường Phú Lợi (TP.HCM) báo mất, đồng thời trích xuất camera trước cửa nhà thì phát hiện thời điểm anh D. ngủ quên trên xe có một người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ tiếp cận chiếc xe và chỗ anh D. ngủ quên trên xe bán tải...

Hiện Công an phường Phú Lợi đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành xác minh làm rõ.

Anh H.V.D từng là một võ sĩ có tiếng ở khu vực tỉnh Bình Dương cũ với 7 lần vô địch kickboxing Việt Nam. Sau khi giải nghệ, anh D. mở câu lạc bộ võ thuật, phòng gym… ở phường Phú Lợi.

TP.HCM: Thực hư một võ sĩ boxing báo mất 30 cây vàng khi ngủ quên trên xe- Ảnh 2.

Một người mặc áo xe ôm công nghệ tiếp cận chiếc xe khi anh D. ngủ quên

ẢNH: V.D

Anh D. thường thích phong cách mạnh mẽ, lạ lẫm và hay đeo sợi dây chuyền bằng vàng 18K (giống dây xích) to hơn 2 ngón tay và nhiều loại trang sức khác khá nặng ở cổ tay, ngón tay.

Sau giờ tập luyện, hướng dẫn ở các phòng tập luyện, anh D. thường giao lưu với bạn bè thân tình, rất hòa đồng.

Tin liên quan

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh báo mất trộm bộ đồng hồ 10 tỉ đồng

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh báo mất trộm bộ đồng hồ 10 tỉ đồng

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh trình báo công an về việc bị trộm lấy mất bộ đồng hồ trị giá khoảng 10 tỉ đồng trong biệt thự tại TP.Thủ Đức.

Đà Nẵng: Chủ vườn trình báo mất 2 chậu lan tiền tỉ, nhóm trộm lan đột biến bị bắt

Một tiệm vàng báo mất hơn 13 kg vàng

Khám phá thêm chủ đề

báo mất trộm TP.HCM Công An TP.HCM phường Phú Lợi Mất trộm Võ sĩ Cây vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận