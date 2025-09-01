TP.HCM: Người dân phường Phú Lợi quá bất ngờ vì được nhận tiền lễ Quốc khánh sớm

Theo đó, mặc dù ngày 31.8 là ngày chủ nhật được nghỉ, nhưng các cán bộ của UBND phường Phú Lợi (TP.HCM) vẫn tích cực chi, phát tiền lễ Quốc khánh 2.9 cho người dân trên địa bàn cho tới đêm khuya. Nhiều người dân được nhận tiền vô cùng phấn khởi chia sẻ những cảm xúc bất ngờ.

Ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi cho biết để có tiền chi, phát cho người dân nhanh chóng, kịp thời, ngay khi có chỉ đạo từ UBND TP.HCM và Chính phủ, địa phương này đã liên hệ với Kho bạc Nhà nước để được nhận tiền mặt và chuyển khoản trong ngày 31.8.

Cán bộ, lãnh đạo phường Phú Lợi tập trung chi, phát tiền lễ cho người dân cho đến khuya ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cũng theo ông Khanh, ngày 30.8 khi có công điện của Thủ tướng Chính phủ, UBND phường Phú Lợi đã phối hợp Công an phường Phú Lợi để thu thập, lập danh sách những người dân được nhận tiền, đồng thời bố trí 10 điểm chi, phát tiền cho người dân trên địa bàn.

"Chiều 31.8, mới có tiền về Kho bạc Nhà nước, chúng tôi huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên và kể cả lãnh đạo phường đi xuống các điểm đã được sắp xếp để chi, phát tiền cho người dân. Kể cả làm xuyên đêm chúng tôi cũng sẵn sàng làm để làm sao nhanh chóng nhất chi tiền cho người dân", ông Khanh nói.

Phường Phú Lợi (TP.HCM) được sáp nhập từ các phường Phú Hòa, Phú Lợi và một phần phường Hiệp Thành (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ), có diện tích gần 18 km2, dân số 107.721 người.

Tuy nhiên, ông Phan Công Khanh cho biết theo số liệu từ dữ liệu quản lý dân cư của công an cung cấp có khoảng trên 70.000 người được hưởng tiền lễ 100.000 đồng/người.

Tại các điểm chi, phát tiền, UBND phường Phú Lợi bố trí cả lực lượng công an để hỗ trợ người dân cập nhật định danh điện tử mức 2 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Người dân phường Phú Lợi được nhận tiền qua tài khoản hưởng an sinh xã hội từ VNeID đã được định danh mức 2. Trường hợp người dân không có điện thoại thông minh để cài VNeID thì sẽ được nhận tiền mặt. Trường hợp VNeID chưa được định danh mức 2 thì sẽ được lực lượng công an hỗ trợ cập nhật định danh mức 2 ngay tại điểm nhận tiền.

Nhận tiền xong ủng hộ luôn nhân dân Cuba

Trao đổi với PV Thanh Niên ngay tại điểm nhận tiền ở phường Phú Lợi, bà Ngô Thị Tôi (66 tuổi, người dân phường Phú Lợi) cho biết: "Tôi rất bất ngờ vì từ trước đến nay chưa được nhận tiền như thế này bao giờ. Bất ngờ quá, tôi chưa biết sử dụng vào việc gì. Chắc tôi giữ lại để làm kỷ niệm. Hoặc nếu có sử dụng, tôi muốn dùng vào việc ý nghĩa nhất", bà Tôi chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Chúc (60 tuổi, người dân phường Phú Lợi) cho biết ông và những người trong gia đình rất vui (gia đình ông Chúc có 5 người được nhận tiền). Gia đình ông Chúc thuộc diện khó khăn nên ông sử dụng số tiền 500.000 đồng vào việc trang trải cuộc sống.

Người dân phường Phú Lợi ký nhận tiền lễ Quốc khánh 2.9 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Từ nhỏ đến lớn nay là lần đầu tiên tôi được nhận tiền như thế này, gia đình chúng tôi rất vui mừng, cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền địa phương đã cho chúng tôi niềm vui như này…", ông Chúc phấn khởi nói.

Còn chị Đỗ Trần Tâm Thư (19 tuổi, người dân phường Phú Lợi) cho biết sau khi nhận số tiền 400.000 đồng cho 4 người trong gia đình đã chuyển khoản qua số tài khoản 2022 (MB) của T.Ư Hội Chữ thập đỏ VN để ủng hộ nhân dân Cuba.

Ngày 31.8, UBND TP.HCM đã bổ sung ngân sách nhà nước 1.010 tỉ đồng để Công an TP.HCM và UBND các xã, phường, đặc khu tặng quà Quốc khánh với 100.000 đồng/người, thiếu sẽ bổ sung ngay.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính làm thủ tục cấp bổ sung kinh phí cho Công an TP.HCM và UBND các xã, phường, đặc khu theo quy định. Các phường, xã, đặc khu tiếp nhận, phân bổ kinh phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.