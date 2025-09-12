Bắt 4 người vận chuyển 2,5 kg vàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam

Ngày 12.9, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã thông tin về vụ án vận chuyển vàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, đã bắt giữ 4 người có liên quan.

9 miếng vàng lậu thu giữ từ các đối tượng vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam ẢNH: TRUNG DŨNG

Trước đó, khoảng 8 giờ 5 ngày 4.9, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, thuộc tổ 26, P.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) các lực lượng biên phòng, công an, hải quan... phát hiện bắt giữ 4 đối tượng có hành vi vận chuyển vàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Các đối tượng cùng trú tại tỉnh Lào Cai gồm: Nguyễn Thị Bích Đào (36 tuổi), trú tại thôn 1 Đồng Tuyển, xã Cốc San; Cù Thị Hồng (66 tuổi), trú tại thôn Tòng Mòn, xã Cốc San; Hoàng Thị Thắm (41 tuổi), trú tại tổ 4 Kim Tân, P.Lào Cai; Trần Thị Gái (64 tuổi) trú tại tổ 3 Lào Cai, P.Lào Cai.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 9 miếng kim loại màu vàng, hình chữ nhật và có cùng kích thước dài 5,5 cm, rộng 3,8 cm, trong đó một mặt dẹt và một mặt lồi in nổi hình đức Phật.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), toàn bộ số vật chứng thu giữ của 4 đối tượng trên đều là vàng (Au), hàm lượng trung bình là 99,95%. Tổng khối lượng hơn 2,5 kg, tương đương trên 675 chỉ vàng, có giá trị quy đổi ra tiền hơn 7,8 tỉ đồng.

Qua điều tra ban đầu, 4 đối tượng trên là một nhóm thường xuyên vận chuyển hàng thuê từ Hà Khẩu (Trung Quốc) qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam để nhận tiền công.

Các đối tượng bước đầu khai nhận, có sang Trung Quốc nhận vận chuyển vàng thuê về Việt Nam từ một người phụ nữ Trung Quốc (không rõ nhân thân, lai lịch) với tiền công 100.000 đồng/1 khối chữ nhật nêu trên.

Trong vụ việc này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển vàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam liên quan đến 4 đối tượng nói trên để mở rộng điều tra theo thẩm quyền.