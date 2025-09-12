Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt 4 người vận chuyển 2,5 kg vàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam

Phan Hậu
Phan Hậu
12/09/2025 15:12 GMT+7

Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây vận chuyển vàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, thu giữ tang vật gồm 9 miếng vàng, tổng trị giá trên 7,8 tỉ đồng.

Ngày 12.9, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã thông tin về vụ án vận chuyển vàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, đã bắt giữ 4 người có liên quan.

- Ảnh 1.

9 miếng vàng lậu thu giữ từ các đối tượng vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam

ẢNH: TRUNG DŨNG

Trước đó, khoảng 8 giờ 5 ngày 4.9, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, thuộc tổ 26, P.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) các lực lượng biên phòng, công an, hải quan... phát hiện bắt giữ 4 đối tượng có hành vi vận chuyển vàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Các đối tượng cùng trú tại tỉnh Lào Cai gồm: Nguyễn Thị Bích Đào (36 tuổi), trú tại thôn 1 Đồng Tuyển, xã Cốc San; Cù Thị Hồng (66 tuổi), trú tại thôn Tòng Mòn, xã Cốc San; Hoàng Thị Thắm (41 tuổi), trú tại tổ 4 Kim Tân, P.Lào Cai; Trần Thị Gái (64 tuổi) trú tại tổ 3 Lào Cai, P.Lào Cai.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 9 miếng kim loại màu vàng, hình chữ nhật và có cùng kích thước dài 5,5 cm, rộng 3,8 cm, trong đó một mặt dẹt và một mặt lồi in nổi hình đức Phật.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), toàn bộ số vật chứng thu giữ của 4 đối tượng trên đều là vàng (Au), hàm lượng trung bình là 99,95%. Tổng khối lượng hơn 2,5 kg, tương đương trên 675 chỉ vàng, có giá trị quy đổi ra tiền hơn 7,8 tỉ đồng.

Qua điều tra ban đầu, 4 đối tượng trên là một nhóm thường xuyên vận chuyển hàng thuê từ Hà Khẩu (Trung Quốc) qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam để nhận tiền công. 

Các đối tượng bước đầu khai nhận, có sang Trung Quốc nhận vận chuyển vàng thuê về Việt Nam từ một người phụ nữ Trung Quốc (không rõ nhân thân, lai lịch) với tiền công 100.000 đồng/1 khối chữ nhật nêu trên.

Trong vụ việc này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển vàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam liên quan đến 4 đối tượng nói trên để mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

Tin liên quan

Bắt đối tượng vận chuyển 2 kg vàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam

Bắt đối tượng vận chuyển 2 kg vàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam

Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã bắt giữ và ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển lậu 2 kg vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

vận chuyển vàng vàng lậu Biên phòng Lào Cai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận