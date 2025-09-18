Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ đội biên phòng Côn Đảo bắt Trần Văn Phúc trốn truy nã tội giết người

Nguyễn Long
Nguyễn Long
18/09/2025 09:54 GMT+7

Sau khi gây án giết người, Phúc bỏ trốn rồi xin làm việc trên một tàu cá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã bắt giữ Phúc và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Ngày 18.9, Đồn biên phòng Côn Đảo thuộc Bộ đội biên phòng TP.HCM phối hợp Công an đặc khu Côn Đảo tiến hành bắt giữ Trần Văn Phúc (36 tuổi, quê An Giang) theo lệnh truy nã về tội giết người khi đang lẩn trốn trên tàu cá tại vùng biển đặc khu Côn Đảo.

Bộ đội biên phòng Côn Đảo bắt Trần Văn Phúc trốn truy nã tội giết người- Ảnh 1.

Phúc bị bắt giữ

ẢNH: QUANG ANH

Phúc bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội giết người theo Quyết định 4142 ngày 12.5.2025.

Theo thông tin từ Đồn biên phòng Côn Đảo, sau khi gây án, Phúc bỏ trốn và xin làm việc trên tàu cá, hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển đặc khu Côn Đảo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đồn biên phòng Côn Đảo phát hiện Phúc làm việc trên tàu cá và tàu này đang neo đậu tại khu vực biển đặc khu Côn Đảo.

Đồn biên phòng Côn Đảo phối hợp Công an đặc khu Côn Đảo đã điều động một tàu cá khác đến vị trí tàu cá mà Phúc xin làm việc để tiếp cận và bắt giữ bị can này.

Trước đó ngày 12.9, Đồn biên phòng Côn Đảo cũng bắt giữ một bị can trốn lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Bị can này là Ngô Văn Thả (37 tuổi, quê Cần Thơ) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích khi đang lẩn trốn trên 1 tàu cá đánh bắt xa bờ hoạt động trên vùng biển đặc khu Côn Đảo.

