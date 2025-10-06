Khởi tố 8 bị can liên quan vụ đâm nhau làm 1 người tử vong

Ngày 6.10, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 8 bị can liên quan vụ giết người, gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, 3 bị can bị khởi tố, tạm giam về tội giết người gồm: Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi), Lê Anh Phúc (17 tuổi, cùng ở P.Sa Đéc) và Lê Huỳnh Đạt (20 tuổi, ở xã Tân Phú Trung).

5 bị can bị khởi tố, tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng gồm: Lê Tuấn Kiệt (19 tuổi), Lê Trọng Nhân (35 tuổi, cùng ở P.Sa Đéc), Cao Văn Phong (29 tuổi, ở xã Bình Hàng Trung), Nguyễn Văn Hận (24 tuổi) và Trần Nguyên Phúc (27 tuổi, cùng ở xã Tân Phú Trung).

Nhóm bị can liên quan vụ đánh nhau làm 1 người chết ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Trước đó, ngày 1.10, bạn gái của Lê Anh Phúc và Nguyễn Văn Hận xảy ra mâu thuẫn trong một buổi tiệc sinh nhật. Lê Anh Phúc cùng một số người đi giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra xô xát, dẫn đến đánh nhau, đâm nhau với một số thanh thiếu niên khác trên đường Hùng Vương (khóm Cái Sơn, P.Sa Đéc).

Hậu quả vụ xô xát khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương tích nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã phân công lực lượng phối hợp các đơn vị có liên quan và Công an P.Sa Đéc đến ngay hiện trường, tiến hành rà soát, sàng lọc, triệu tập, bắt giữ những người liên quan và thu giữ nhiều hung khí, tang vật.

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị tiếp tục truy bắt các nghi can liên quan vụ đánh nhau khiến một người tử vong.