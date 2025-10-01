Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bí thư Vĩnh Long được chỉ định làm Bí thư Đồng Tháp

Thanh Quân
Thanh Quân
01/10/2025 11:56 GMT+7

Bộ Chính trị vừa có quyết định về việc chỉ định ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 1.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; các lãnh đạo ban, bộ, ngành T.Ư, cùng 450 đại biểu đại diện cho hơn 120.000 đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp.

- Ảnh 1.

Phiên trọng thể Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: THANH QUÂN

Tại đại hội, Ban tổ chức đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, có tổng 53 người tham gia Ban Chấp hành, 16 người tham gia Ban Thường vụ.

Theo chỉ định của Bộ Chính trị, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; cùng với 4 Phó bí thư là: bà Nguyễn Hải Trâm; bà Châu Thị Mỹ Phương; ông Trần Trí Quang; ông Phan Văn Thắng.

- Ảnh 2.

Ông Ngô Chí Cường (trái) nhận các quyết định của Bộ Chính trị

ẢNH: THANH QUÂN

Ông Ngô Chí Cường sinh năm 1967, quê quán xã Nguyệt Hóa, H.Châu Thành, Trà Vinh (nay là P.Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long). Trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế chính trị, cử nhân hành chính.

Ông Cường từng kinh qua các vị trí Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh; Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh; Bí thư Thành ủy Trà Vinh; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020; Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 30.6.2025, ông Ngô Chí Cường nhận quyết định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

