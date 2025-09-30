Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Mai Hà
Mai Hà
30/09/2025 23:26 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30.9.

Bí thư tỉnh Bắc Ninh làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

ẢNH: VGP

Liên quan tới công tác cán bộ, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh hôm nay 30.9, Bộ Chính trị đã công bố quyết định chỉ định thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, sinh năm 1967, tại Vĩnh Long. Ông là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII. Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trình độ chuyên môn: cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. 

Ông được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh từ tháng 6.2024 đến tháng 9.2025. 

Trước đó, ngày 19.9, Thủ tướng đã ký quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ với 3 thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư, và thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư.

Đồng thời, Thủ tướng bổ nhiệm lại thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Hồng Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Hồng Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I.

3 thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ

Khám phá thêm chủ đề

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bí thư Bắc Ninh trung tướng Nguyễn Văn Gấu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận