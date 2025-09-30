Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30.9.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ẢNH: VGP

Liên quan tới công tác cán bộ, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh hôm nay 30.9, Bộ Chính trị đã công bố quyết định chỉ định thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, sinh năm 1967, tại Vĩnh Long. Ông là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII. Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trình độ chuyên môn: cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Ông được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh từ tháng 6.2024 đến tháng 9.2025.

Trước đó, ngày 19.9, Thủ tướng đã ký quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ với 3 thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư, và thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư.

Đồng thời, Thủ tướng bổ nhiệm lại thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.