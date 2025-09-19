3 thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ

Cụ thể, tại Quyết định số 2096, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, 64 tuổi, quê quán Hưng Yên. Trình độ chuyên môn tiến sĩ luật. Ông là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, XIII. Tháng 7.2020, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Vũ Hải Sản ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG

Tại Quyết định số 2098/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư.

Thượng tướng Vũ Hải Sản 64 tuổi, quê Ninh Bình. Ông là Ủy viên T.Ư Đảng khóa 12, 13; trình độ cử nhân Quân sự. Trước khi làm Thứ trưởng Quốc phòng tháng 7.2020, ông từng làm Tư lệnh Quân khu 3.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam ẢNH: BÁO QĐND

Đồng thời, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam 58 tuổi, quê Gia Lai; trình độ kỹ sư Hàng hải. Ông từng làm Tư lệnh Quân chủng Hải quân trước khi giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng tháng 7.2020. Ông là Ủy viên T.Ư Đảng khóa 11 (dự khuyết), 12, 13.



