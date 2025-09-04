Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang gửi lực lượng vũ trang TP.HCM

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2025

Thân ái gửi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM, Quân khu 7

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang TP.HCM, Quân khu 7 (4.9.1945 – 4.9.2025), thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ đã và đang công tác tại lực lượng vũ trang TP.HCM lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM; được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; các thế hệ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống đất thép, thành đồng, đoàn kết, anh dũng, mưu trí, kiên cường, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh giải phóng dân tộc, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, xung kích, tiên phong trong phòng, chống đại dịch Covid-19; giành nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ba lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý.

Tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của lực lượng vũ trang TP.HCM trong 80 năm qua. Mong rằng, bước vào kỷ nguyên mới, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống "Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng" của đơn vị Anh hùng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ", hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hạnh phúc.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và không ngừng tiến bộ.

Chào thân ái và quyết thắng!

Đại tướng Phan Văn Giang