Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang gửi lực lượng vũ trang TP.HCM

Thanh Niên
Thanh Niên
04/09/2025 18:59 GMT+7

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang TP.HCM (4.9.1945 - 4.9.2025) và Bộ Tư lệnh TP.HCM đón nhận Huân chương Quân công hạng ba, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã có thư khen gửi lực lượng vũ trang TP.HCM.

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2025

Thân ái gửi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM, Quân khu 7

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang TP.HCM, Quân khu 7 (4.9.1945 – 4.9.2025), thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ đã và đang công tác tại lực lượng vũ trang TP.HCM lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM; được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; các thế hệ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống đất thép, thành đồng, đoàn kết, anh dũng, mưu trí, kiên cường, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh giải phóng dân tộc, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, xung kích, tiên phong trong phòng, chống đại dịch Covid-19; giành nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ba lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý.

Tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của lực lượng vũ trang TP.HCM trong 80 năm qua. Mong rằng, bước vào kỷ nguyên mới, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống "Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng" của đơn vị Anh hùng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ", hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hạnh phúc.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và không ngừng tiến bộ.

Chào thân ái và quyết thắng!

Đại tướng Phan Văn Giang

Tin liên quan

Đại tướng Phan Văn Giang: Báo chí đã lan tỏa sức mạnh quân sự Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang: Báo chí đã lan tỏa sức mạnh quân sự Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, các cơ quan báo chí đã góp phần lan tỏa sức mạnh quân sự, quốc phòng Việt Nam, hình ảnh cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, đến nhân dân và bạn bè quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phan Văn Giang thư khen lực lượng vũ trang TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận