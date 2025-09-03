Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang: Báo chí đã lan tỏa sức mạnh quân sự Việt Nam

Đình Huy
Đình Huy
03/09/2025 21:20 GMT+7

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, các cơ quan báo chí đã góp phần lan tỏa sức mạnh quân sự, quốc phòng Việt Nam, hình ảnh cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, đến nhân dân và bạn bè quốc tế.

Ngày 3.9, đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gửi thư cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang: Báo chí đã lan tỏa sức mạnh quân sự Việt Nam - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

ẢNH: QĐND

Trong thư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng viết: được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức thành công diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân, bạn bè quốc tế, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Thành công của lễ diễu binh, diễu hành đã phản ánh sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, sự hết lòng yêu thương, đùm bọc của nhân dân; tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng tự hào, tự tôn, sự tin yêu, của các tầng lớp nhân dân với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp này, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội đã kịp thời cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên năng động, sáng tạo, nhiệt tình, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ quân đội ngày đêm miệt mài luyện tập trên các thao trường, bãi tập.

Các nhà báo, phóng viên đã "vượt nắng, thắng mưa" xây dựng, đăng, phát nhiều tin, bài, phóng sự, chuyên đề về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức luyện tập, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, truyền hình, phát thanh trực tiếp diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm, góp phần lan tỏa sức mạnh quân sự, quốc phòng Việt Nam, hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới, đến nhân dân và bạn bè quốc tế.

"Thời gian tới, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự phối hợp, đồng hành của các đồng chí; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong kỷ nguyên mới", đại tướng Phan Văn Giang viết.

Đại tướng Phan Văn Giang: Báo chí đã lan tỏa sức mạnh quân sự Việt Nam - Ảnh 2.
Đại tướng Phan Văn Giang: Báo chí đã lan tỏa sức mạnh quân sự Việt Nam - Ảnh 3.
Đại tướng Phan Văn Giang: Báo chí đã lan tỏa sức mạnh quân sự Việt Nam - Ảnh 4.
Đại tướng Phan Văn Giang: Báo chí đã lan tỏa sức mạnh quân sự Việt Nam - Ảnh 5.

Người dân chia tay các lực lượng diễu binh sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại ga Hà Nội

ẢNH: DUY KHÁNH

Cũng trong ngày hôm nay 3.9, hàng trăm người dân thủ đô đã đến ga Hà Nội để chia tay các lực lượng diễu binh sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm. Nhiều người mang theo hoa tươi, cờ Tổ quốc, quà tặng... để tặng các chiến sĩ trước giờ lên tàu. Những cái bắt tay thật chặt, ánh mắt lưu luyến và lời cảm ơn chân thành từ nhân dân đã tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp cho cán bộ, chiến sĩ trước lúc trở về đơn vị.

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam độc lập.

