Thời sự

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
01/09/2025 04:00 GMT+7

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam độc lập.

Qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng; tin tưởng vào tầm nhìn của Đảng khi đưa ra những quyết sách mang tính bước ngoặt để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Từ giữa năm 2023, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo T.Ư kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025. Trong đó, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) là điểm nhấn quan trọng.

Theo kế hoạch, chương trình diễu binh, diễu hành diễn ra từ 6 giờ 30 phút sáng 2.9.2025, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) với sự tham gia của hơn 16.000 người, gồm 17 khối đứng, 58 khối diễu binh, diễu hành của quân đội, công an, bộ ngành… Bên cạnh đó còn có diễu binh của lực lượng hải quân tại vùng biển Cam Ranh (Khánh Hòa).

Tham gia diễu binh có hàng trăm phương tiện xe pháo quân sự (Tăng - thiết giáp, Pháo binh - tên lửa, Hải quân, Phòng không - không quân, Thông tin liên lạc - tác chiến điện tử, Hóa học - công binh) và khối xe đặc chủng công an (Chỉ huy giao thông dẫn đoàn, hộ tống lãnh đạo Đảng - Nhà nước, Tác chiến chống khủng bố, Chỉ huy tác chiến cơ động, Đặc chủng tác chiến, Phòng cháy chữa cháy…).

Lực lượng Không quân bay chào mừng gồm 40 máy bay (Su-30MK2, YAK-130, L39-NG, trực thăng M1-171, Mi-17, Mi-8, máy bay vận tải quân sự).

Đặc biệt, lần đầu tiên triển khai lực lượng diễu binh trên biển gồm các tàu của Hải quân (tàu ngầm, hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, hộ vệ chống ngầm), Cảnh sát biển, Biên phòng, dân quân biển và máy bay của Không quân Hải quân…

Một số hình ảnh về lực lượng diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2.9.2025:

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng- Ảnh 1.

Khối xe tăng - thiết giáp

Ảnh: Tuấn Huy

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng- Ảnh 2.

Tiêm kích Su-30MK2 của Quân chủng Phòng không - Không quân xếp đội hình

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng- Ảnh 3.

Xe tăng T90 hiện đại và T54, T55 cải tiến

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng- Ảnh 4.

Khối nữ sĩ quan Quân y

Ảnh: Mai Thanh Hải

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng- Ảnh 5.

Khối nữ chiến sĩ biệt động

Ảnh: Mai Thanh Hải

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng- Ảnh 6.

Xe đặc chủng tác chiến của Cảnh sát đặc nhiệm, Bộ Công an

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng- Ảnh 7.

Xe hộ tống lãnh đạo Đảng - Nhà nước của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng- Ảnh 8.

Khối xe chỉ huy giao thông, dẫn đoàn của Bộ Công an

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng- Ảnh 9.

Cảnh sát cơ động kỵ binh, thuộc Bộ Công an

Ảnh: Mai Thanh Hải

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng- Ảnh 10.

Tàu ngầm Kilo-636 của Hải quân tham gia diễu binh trên biển Cam Ranh

Ảnh: Độc Lập

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng- Ảnh 11.

Máy bay không người lái của Quân chủng Phòng không - Không quân

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng- Ảnh 12.

Khối xe tác chiến điện tử gồm các xe trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái và bảo vệ các hệ thống điện tử

Ảnh: Tuấn Huy

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng- Ảnh 13.

Tổ hợp tên lửa chống hạm của Hải quânẢnh: Tuấn Huy

Ảnh: Tuấn Huy

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng- Ảnh 14.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn

Ảnh: Tuấn Huy

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng- Ảnh 15.

Các khối diễu binh của Bộ Quốc phòng

Ảnh: Tuấn Huy

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng- Ảnh 16.

Khối nam chiến sĩ tác chiến điện tử

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Tin liên quan

Hình ảnh ấn tượng Sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2.9

Hình ảnh ấn tượng Sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2.9

Tối 27.8, buổi sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 diễn ra với sự tham gia của hơn 40.000 người trong sự trang nghiêm và khí thế hào hùng.

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh Diễu hành diễu binh A80 Việt Nam hạnh phúc 80 năm Quốc khánh 2.9
