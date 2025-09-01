Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng

Qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng; tin tưởng vào tầm nhìn của Đảng khi đưa ra những quyết sách mang tính bước ngoặt để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.
Từ giữa năm 2023, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo T.Ư kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025. Trong đó, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) là điểm nhấn quan trọng.
Theo kế hoạch, chương trình diễu binh, diễu hành diễn ra từ 6 giờ 30 phút sáng 2.9.2025, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) với sự tham gia của hơn 16.000 người, gồm 17 khối đứng, 58 khối diễu binh, diễu hành của quân đội, công an, bộ ngành… Bên cạnh đó còn có diễu binh của lực lượng hải quân tại vùng biển Cam Ranh (Khánh Hòa).
Tham gia diễu binh có hàng trăm phương tiện xe pháo quân sự (Tăng - thiết giáp, Pháo binh - tên lửa, Hải quân, Phòng không - không quân, Thông tin liên lạc - tác chiến điện tử, Hóa học - công binh) và khối xe đặc chủng công an (Chỉ huy giao thông dẫn đoàn, hộ tống lãnh đạo Đảng - Nhà nước, Tác chiến chống khủng bố, Chỉ huy tác chiến cơ động, Đặc chủng tác chiến, Phòng cháy chữa cháy…).
Lực lượng Không quân bay chào mừng gồm 40 máy bay (Su-30MK2, YAK-130, L39-NG, trực thăng M1-171, Mi-17, Mi-8, máy bay vận tải quân sự).
Đặc biệt, lần đầu tiên triển khai lực lượng diễu binh trên biển gồm các tàu của Hải quân (tàu ngầm, hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, hộ vệ chống ngầm), Cảnh sát biển, Biên phòng, dân quân biển và máy bay của Không quân Hải quân…
Một số hình ảnh về lực lượng diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2.9.2025:
