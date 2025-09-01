Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng

Qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng; tin tưởng vào tầm nhìn của Đảng khi đưa ra những quyết sách mang tính bước ngoặt để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Từ giữa năm 2023, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo T.Ư kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025. Trong đó, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) là điểm nhấn quan trọng.

Theo kế hoạch, chương trình diễu binh, diễu hành diễn ra từ 6 giờ 30 phút sáng 2.9.2025, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) với sự tham gia của hơn 16.000 người, gồm 17 khối đứng, 58 khối diễu binh, diễu hành của quân đội, công an, bộ ngành… Bên cạnh đó còn có diễu binh của lực lượng hải quân tại vùng biển Cam Ranh (Khánh Hòa).

Tham gia diễu binh có hàng trăm phương tiện xe pháo quân sự (Tăng - thiết giáp, Pháo binh - tên lửa, Hải quân, Phòng không - không quân, Thông tin liên lạc - tác chiến điện tử, Hóa học - công binh) và khối xe đặc chủng công an (Chỉ huy giao thông dẫn đoàn, hộ tống lãnh đạo Đảng - Nhà nước, Tác chiến chống khủng bố, Chỉ huy tác chiến cơ động, Đặc chủng tác chiến, Phòng cháy chữa cháy…).

Lực lượng Không quân bay chào mừng gồm 40 máy bay (Su-30MK2, YAK-130, L39-NG, trực thăng M1-171, Mi-17, Mi-8, máy bay vận tải quân sự).

Đặc biệt, lần đầu tiên triển khai lực lượng diễu binh trên biển gồm các tàu của Hải quân (tàu ngầm, hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, hộ vệ chống ngầm), Cảnh sát biển, Biên phòng, dân quân biển và máy bay của Không quân Hải quân…

Một số hình ảnh về lực lượng diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2.9.2025:

Khối xe tăng - thiết giáp Ảnh: Tuấn Huy

Tiêm kích Su-30MK2 của Quân chủng Phòng không - Không quân xếp đội hình Ảnh: Ngô Trần Hải An

Xe tăng T90 hiện đại và T54, T55 cải tiến Ảnh: Ngô Trần Hải An

Khối nữ sĩ quan Quân y Ảnh: Mai Thanh Hải

Khối nữ chiến sĩ biệt động Ảnh: Mai Thanh Hải

Xe đặc chủng tác chiến của Cảnh sát đặc nhiệm, Bộ Công an Ảnh: Ngô Trần Hải An

Xe hộ tống lãnh đạo Đảng - Nhà nước của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an Ảnh: Ngô Trần Hải An

Khối xe chỉ huy giao thông, dẫn đoàn của Bộ Công an Ảnh: Ngô Trần Hải An

Cảnh sát cơ động kỵ binh, thuộc Bộ Công an Ảnh: Mai Thanh Hải

Tàu ngầm Kilo-636 của Hải quân tham gia diễu binh trên biển Cam Ranh Ảnh: Độc Lập

Máy bay không người lái của Quân chủng Phòng không - Không quân Ảnh: Ngô Trần Hải An

Khối xe tác chiến điện tử gồm các xe trinh sát, gây nhiễu chống phương tiện bay không người lái và bảo vệ các hệ thống điện tử Ảnh: Tuấn Huy

Tổ hợp tên lửa chống hạm của Hải quânẢnh: Tuấn Huy Ảnh: Tuấn Huy

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn Ảnh: Tuấn Huy

Các khối diễu binh của Bộ Quốc phòng Ảnh: Tuấn Huy