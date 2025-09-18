Thủ tướng bổ nhiệm lãnh đạo thuộc Bộ Quốc phòng và Thông tấn xã Việt Nam

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm lại chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) đối với Phó đô đốc Hải quân Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên T.Ư Đảng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11.9.

Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm sinh năm 1970 tại Ninh Bình. Tháng 5.2023, ông được bổ nhiệm chức Phó đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Phó đô đốc Hải quân Trần Thanh Nghiêm (trái) và thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ẢNH: QĐND - CSB

Thủ tướng bổ nhiệm thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18.9.

Đồng thời, Thủ tướng bổ nhiệm lại chức vụ Phó tư lệnh Quân khu 3 đối với thiếu tướng Hà Tất Đạt.

Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tuấn Hùng giữ chức Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Ông Nguyễn Tuấn Hùng sinh năm 1970, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội ngành kỹ thuật điện tử; trình độ lý luận cao cấp chính trị. Ông Hùng đã trải qua các chức vụ như Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn - Thông tấn xã Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật thông tấn - Thông tấn xã Việt Nam, từ tháng 10.2014. Tháng 9.2020, ông được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.