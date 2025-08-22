Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Mai Hà
Mai Hà
22/08/2025 19:16 GMT+7

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 22.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1798 bổ nhiệm thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng- Ảnh 1.

Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Nguyễn Quang Ngọc được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

ẢNH: TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc sinh năm 1968; quê quán tại Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). 

Trình độ cao cấp lý luận chính trị; cử nhân Quân sự chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu, Binh chủng hợp thành.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc từng giữ vị trí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định.

Tháng 12.2016, ông được bổ nhiệm Phó tư lệnh Quân khu 3. Năm 2017, ông được phong hàm thiếu tướng.

Tháng 4.2019, ông được bổ nhiệm Phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân khu 3. Tới tháng 7.2020, ông được giao phụ trách Tư lệnh Quân khu 3.

Năm 2020, ông được bầu là Phó bí thư Đảng ủy Quân khu 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tư lệnh Quân khu 3.

Tháng 1.2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tháng 1.2025, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 38/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông giữ chức Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tới tháng 7, ông được thăng hàm từ trung tướng lên thượng tướng.

