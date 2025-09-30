Đồng Tháp phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân 115 triệu đồng/người/năm

Ngày 30.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự Đại hội của 450 đại biểu, đại diện cho 120.670 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Đồng Tháp đã đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu, kết quả có 17 chỉ tiêu đạt và vượt, nhất là các lĩnh vực môi trường, văn hóa, xã hội và xây dựng Đảng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 5,51%/năm; GRDP bình quân đầu người khoảng 85,5 triệu đồng; thu ngân sách tăng 2,25%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản, tăng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ.

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: THANH QUÂN





Tỉnh đã tập trung triển khai 6 khâu đột phá, gồm: Phát triển nông nghiệp; hình thành sản phẩm chủ lực, vùng động lực; phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp; xây dựng hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; cải cách hành chính, xây dựng Đảng. Những bước đi này tạo chuyển biến rõ rệt trên nhiều lĩnh vực.



Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy khát vọng phát triển, ý chí tự lực tự cường. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 trở thành địa phương có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; đời sống nhân dân nâng cao, văn hóa - xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh vững chắc. Tầm nhìn đến năm 2045, Đồng Tháp hướng tới là trung tâm nông nghiệp hiện đại, du lịch sinh thái của vùng ĐBSCL, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước ở một số lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp tiên tiến, là nơi "đáng sống" với cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu tại đại hội ẢNH: NGỌC LINH

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội xác định 14 chỉ tiêu phát triển, trong đó GRDP tăng bình quân 9 - 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 115 - 120 triệu đồng vào năm 2030. Về văn hóa - xã hội, mục tiêu đến 2030 có 100% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82,5%, xóa nghèo bền vững, nâng chuẩn y tế và hoàn thành nông thôn mới nâng cao. Trên lĩnh vực môi trường, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch và thu gom, xử lý chất thải rắn đạt trên 99%.

Cùng với đó, tỉnh Đồng Tháp cũng xác định 5 nhiệm vụ đột phá về hạ tầng giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, nguồn nhân lực và khoa học - công nghệ; đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hiện thực hóa nghị quyết Đại hội.