Ông Nguyễn Văn Nên: Đắk Lắk cần đánh giá lại tiềm năng, làm rõ hiện trạng không gian kinh tế

Dấu mốc lịch sử của Đắk Lắk

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (nhiệm kỳ 2025 - 2030), Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần đầu tiên sau khi hai tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Phú Yên (cũ) hợp nhất là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa quan trọng, đưa Đắk Lắk cùng với cả nước bước vào chiến dịch phát triển mới, hiện thực hóa tầm nhìn, khát vọng xây dựng tỉnh thành một vùng tăng trưởng phát triển nhanh.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I tỉnh Đắk Lắk (nhiệm kỳ 2025 - 2030) ẢNH: HỮU TÚ

Đắk Lắk đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, từng bước phát triển ổn định, đạt được thành tựu, kết quả khá toàn diện. Các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng mức, đưa quy mô của nền kinh tế tăng 1,75 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV đánh giá, lĩnh vực nông nghiệp đã có tiến bộ vượt bậc, đóng góp nhiều sản phẩm hàng hóa cho xuất khẩu. Nhiều công nghệ hiện đại đã được đưa vào sản xuất, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ với sự đóng góp rất lớn, tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các hộ nông dân.

Tiêu biểu là thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột phát triển mạnh theo hướng cà phê đặc sản nhằm hiện thực hóa mục tiêu Đắk Lắk là điểm đến của cà phê thế giới. Thương hiệu tôm hùm Phú Yên (cũ) và nhiều sản phẩm khác cũng đang tiếp tục phát triển.

Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với Vương quốc Campuchia, góp phần xây dựng tuyến biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh Đắk Lắk ổn định, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng và an ninh, khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh, đấu tranh, phòng, chống kịp thời và kéo giảm nhiều loại tội phạm.

Đắk Lắk cần vươn lên thành khu vực tăng trưởng mới

Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV cho hay, Đắk Lắk cần đột phá quản trị hạ tầng, khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực, tiềm năng lợi thế của hai địa phương để vươn lên thành khu vực tăng trưởng mới của vùng Tây nguyên và duyên hải Nam Trung bộ.

Đắk Lắk là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế vượt trội về kinh tế, văn hóa, xã hội. Đắk Lắk vừa có những chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, có điều kiện phát triển một nền kinh tế mở, hội nhập quốc tế, là cửa ngõ trên tuyến hành lang đông tây, có rừng đất đai màu mỡ, cảng biển nước sâu, bờ biển dài, vùng lãnh hải đặc biệt kinh tế rất to lớn.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV ẢNH: T.X

Để phát huy thế mạnh, một trong các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Đắk Lắk là phải tập trung đánh giá lại tiềm năng, làm rõ hiện trạng không gian kinh tế, cần quy hoạch trong tương lai.

Đắk Lắk mới đã hội tụ đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", thiên nhiên hùng vĩ, đại ngàn đại dương, văn hóa đặc sắc, con người kiên cường. Và điều cần thiết là một hệ thống chính trị, trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, người đứng đầu đáp ứng các yêu cầu và sẵn sàng hành động mạnh mẽ, đổi mới liên tục và không ngừng.

Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV bày tỏ, Bộ Chính trị tin tưởng sâu sắc Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc tại Đắk Lắk tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; phát triển nhanh bền vững, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.