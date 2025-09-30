Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Ông Nguyễn Đình Trung làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Hữu Tú
Hữu Tú
30/09/2025 13:55 GMT+7

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Đình Trung làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 30.9, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (nhiệm kỳ 2025 - 2030), thay mặt đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Thượng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố các quyết định về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và các Phó bí thư Tỉnh ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 62 đồng chí.

Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 là ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Đình Trung được chỉ định làm Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: HỮU TÚ

5 Phó bí thư Tỉnh ủy gồm: bà Cao Thị Hòa An, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Tạ Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó bí thư Tỉnh ủy; ông Đỗ Hữu Huy, Phó bí thư Tỉnh ủy; ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Về chỉ định ủy viên chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Thượng Hải cho biết, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành quyết định chỉ định các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ông Trần Trung Hiển được chỉ định làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk bày tỏ niềm vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là trọng trách hết sức lớn lao mà Đảng, nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Ông Nguyễn Đình Trung được chỉ định làm Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: HỮU TÚ

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, sự quan tâm ủng hộ, động viên của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cá nhân từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tiếp thêm động lực cùng với hệ thống chính trị; quân và nhân dân các dân tộc quyết tâm xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

