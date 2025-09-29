Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vũ Thơ
Vũ Thơ
29/09/2025 12:14 GMT+7

Tại buổi gặp mặt báo phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ban tổ chức cho biết, giải nhất có giá trị 30 triệu đồng.

Ngày 29.9, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Báo Tiền Phong chính thức phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự chương trình, có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; bà Đặng Thị Phương Thảo, Cục phó cục Báo chí, Bộ VH-TT-DL.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng khuyến khích sự sáng tạo 

Phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 1.

Ông Phùng Công Sưởng thông tin tại chương trình

ẢNH: XUÂN TÙNG

Phát biểu tại chương trình, ông Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, cho biết cuộc thi lần này được phát động rộng rãi, không chỉ trong đoàn viên, thanh niên mà còn mở rộng tới mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như bạn bè quốc tế đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Điều đó khẳng định tinh thần rộng mở, cầu thị, khuyến khích sự sáng tạo của mọi tầng lớp, để tìm ra một biểu trưng xứng tầm Đại hội XIII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - biểu tượng cho khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đoàn là sự kiện chính trị đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của tuổi trẻ Việt Nam.

Phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chương trình

ẢNH: XUÂN TÙNG

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang kêu gọi sự tham gia nhiệt tình của các họa sĩ, nhà thiết kế chuyên và không chuyên, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên cả nước. Chị Trang cũng mong muốn cuộc thi sẽ tìm ra một biểu trưng xứng tầm, thể hiện được tinh thần "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển" của thế hệ trẻ.

Theo chị Trang, logo được chọn không chỉ phục vụ công tác tuyên truyền của đại hội mà còn trở thành biểu tượng, nguồn cảm hứng cho thanh niên trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chị Trang cũng bày tỏ tin tưởng cuộc thi sẽ thành công tốt đẹp, góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa và tinh thần của đại hội đến với tuổi trẻ cả nước.

Tác giả chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ 

Ban tổ chức cho biết, tác phẩm dự thi cần thể hiện chủ đề, tinh thần của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhấn mạnh khẩu hiệu "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển". Logo khắc họa được quyết tâm của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Tác phẩm cần sử dụng bắt buộc các chi tiết: Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, số XIII bằng số La Mã, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 3.

Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí thông tin về Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII

ẢNH: XUÂN TÙNG

Bài dự thi vẽ trên khổ giấy A4, kèm theo file thiết kế định dạng *.AI, *.CDR, *.jpg. Hồ sơ dự thi bao gồm phiếu đăng ký, tác phẩm in màu và bản thuyết minh ngắn gọn về ý nghĩa. 

Tác phẩm cần có tính sáng tạo, đơn giản, hiện đại, ứng dụng tốt ở nhiều kích thước và chất liệu, có thể dùng làm bộ nhận diện cho đại hội.

Tác phẩm phải là sáng tác mới, chưa từng được sử dụng hay tham gia cuộc thi nào khác. Nếu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phải ghi rõ. Tác giả chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ, đảm bảo không vi phạm bản quyền.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 9 - tháng 12.2025. Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 30.11. Kết quả công bố tháng 12.2025. Hồ sơ gửi về Báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội) hoặc qua email: logodh13.baotienphong@gmail.com.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng cùng bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, chứng nhận của ban tổ chức; 5 - 10 giải A và 10 - 15 giải B, đều kèm bằng khen và giải thưởng tiền mặt. Ban tổ chức có quyền lưu giữ, sử dụng các tác phẩm dự thi phục vụ tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Tin liên quan

Trao giải hai cuộc thi sáng tác: Biểu trưng và Ca khúc về thanh niên

Trao giải hai cuộc thi sáng tác: Biểu trưng và Ca khúc về thanh niên

Chiều 15.8, tại Báo Thanh Niên đã diễn ra lễ trao giải 2 cuộc thi sáng tác: Biểu trưng và Ca khúc về thanh niên tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần IX.

Mời tham gia cuộc thi Sáng tác biểu trưng và Sáng tác ca khúc về thanh niên

Giai đoạn nước rút cuộc thi Sáng tác biểu trưng và Sáng tác ca khúc về thanh niên

Khám phá thêm chủ đề

Đại hội Đoàn Cuộc thi sáng tác logo Biểu trưng T.Ư Đoàn Báo Tiền Phong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận