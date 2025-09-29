Phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Ngày 29.9, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Báo Tiền Phong chính thức phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự chương trình, có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; bà Đặng Thị Phương Thảo, Cục phó cục Báo chí, Bộ VH-TT-DL.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng khuyến khích sự sáng tạo

Ông Phùng Công Sưởng thông tin tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Phát biểu tại chương trình, ông Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, cho biết cuộc thi lần này được phát động rộng rãi, không chỉ trong đoàn viên, thanh niên mà còn mở rộng tới mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như bạn bè quốc tế đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Điều đó khẳng định tinh thần rộng mở, cầu thị, khuyến khích sự sáng tạo của mọi tầng lớp, để tìm ra một biểu trưng xứng tầm Đại hội XIII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - biểu tượng cho khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đoàn là sự kiện chính trị đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của tuổi trẻ Việt Nam.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang kêu gọi sự tham gia nhiệt tình của các họa sĩ, nhà thiết kế chuyên và không chuyên, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên cả nước. Chị Trang cũng mong muốn cuộc thi sẽ tìm ra một biểu trưng xứng tầm, thể hiện được tinh thần "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển" của thế hệ trẻ.

Theo chị Trang, logo được chọn không chỉ phục vụ công tác tuyên truyền của đại hội mà còn trở thành biểu tượng, nguồn cảm hứng cho thanh niên trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chị Trang cũng bày tỏ tin tưởng cuộc thi sẽ thành công tốt đẹp, góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa và tinh thần của đại hội đến với tuổi trẻ cả nước.

Tác giả chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ

Ban tổ chức cho biết, tác phẩm dự thi cần thể hiện chủ đề, tinh thần của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhấn mạnh khẩu hiệu "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển". Logo khắc họa được quyết tâm của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Tác phẩm cần sử dụng bắt buộc các chi tiết: Huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, số XIII bằng số La Mã, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí thông tin về Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII ẢNH: XUÂN TÙNG

Bài dự thi vẽ trên khổ giấy A4, kèm theo file thiết kế định dạng *.AI, *.CDR, *.jpg. Hồ sơ dự thi bao gồm phiếu đăng ký, tác phẩm in màu và bản thuyết minh ngắn gọn về ý nghĩa.

Tác phẩm cần có tính sáng tạo, đơn giản, hiện đại, ứng dụng tốt ở nhiều kích thước và chất liệu, có thể dùng làm bộ nhận diện cho đại hội.

Tác phẩm phải là sáng tác mới, chưa từng được sử dụng hay tham gia cuộc thi nào khác. Nếu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phải ghi rõ. Tác giả chịu trách nhiệm về sở hữu trí tuệ, đảm bảo không vi phạm bản quyền.