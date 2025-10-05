Bắt thêm một bị can trong vụ dựng hình tượng 'anh hùng' để xin từ thiện

Ngày 5.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nông Thị Thu Thủy (31 tuổi, trú tại P.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Cùng ngày, VKSND khu vực 1 - Điện Biên cũng đã phê chuẩn các quyết định trên.

Nông Thị Thu Thủy liên quan đến vụ việc dựng hình tượng "anh hùng, lính bắn tỉa huyền thoại" ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thủy là đối tượng liên quan đến vụ việc dựng hình tượng "anh hùng, lính bắn tỉa huyền thoại" gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo hồ sơ của Công an tỉnh Điện Biên, trong nhiều năm qua, Thủy tạo dựng hình ảnh "bạch liên hoa" trong sáng, nhân hậu, luôn đồng cảm với những phận đời cơ cực. Thủy thường xuyên đăng tải hình ảnh, bài viết với những dòng trạng thái đẫm nước mắt, những lời kêu gọi tha thiết về các trường hợp khó khăn, cơ cực trên Facebook cá nhân Nông Thị Thu Thủy (Thủy Tẹt Bé Nhỏ) khiến nhiều mạnh thường quân tin tưởng, sẵn sàng gửi gắm tiền bạc và tin rằng mình đang đồng hành cùng một người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn.

Thế nhưng, sau lớp vỏ đó lại là những toan tính lạnh lùng. Lợi dụng niềm tin của cộng đồng mạng, Thủy cùng Nguyễn Mạnh Tuân (người bị khởi tố hôm 3.10) đã đưa lên mạng xã hội những câu chuyện, những mảnh đời bất hạnh để kêu gọi từ thiện nhằm móc túi các mạnh thường quân.

Thủy tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Đáng chú ý, khi Tuân trao tiền cho những hoàn cảnh khó khăn và chụp ảnh lại để đăng Facebook, thì Thủy cũng lấy chính những hình ảnh trên, cắt bỏ hình của Tuân rồi đăng lên Facebook tự nhận như thể mình đã trao số tiền trên.

Tính riêng trong năm 2025, Nông Thị Thu Thủy đã đăng hơn 400 bài viết liên quan đến các hoạt động từ thiện. Từ tháng 2 - 6.2025, chỉ riêng đối với 3 trường hợp hoàn cảnh khó khăn, Công an tỉnh Điện Biên đã chứng minh được số tiền Thủy trục lợi từ hoạt động từ thiện là trên 24 triệu đồng.

Ngày 2.10, sau khi Tuân bị tạm giữ, Thủy đã tìm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên để tự thú. Tại đây, đối tượng khai nhận quen biết Tuân từ năm 2022 qua các hoạt động từ thiện, sau đó thường xuyên liên lạc, bắt tay cùng Tuân để dựng nên các chiến dịch kêu gọi ủng hộ.

Các bài đăng của cả hai đều thu hút hàng nghìn lượt quan tâm, hàng trăm nhà hảo tâm chuyển tiền. Nhưng sau ánh hào quang "người tốt - việc tốt", Thủy đã cắt xén, bỏ túi riêng một phần tiền từ thiện.

Nguyễn Mạnh Tuân và Nông Thị Thu Thủy là một trong những cá nhân liên quan đến vụ dựng hình tượng "anh hùng, lính bắn tỉa huyền thoại" để kêu gọi từ thiện tại Điện Biên. Đó là hình tượng ông Quàng Văn Nhọt (82 tuổi, trú tại bản Pú Sung, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên). Trên mạng xã hội, Tuân và các đối tượng dựng lên câu chuyện ông Nhọt từng "vào sinh ra tử" trong nhiều cuộc chiến nhưng bị chính quyền địa phương "lãng quên". Qua đó, Tuân và các đối tượng khơi gợi sự thương cảm, kêu gọi ủng hộ, khiến nhiều người đã gửi tiền thiện nguyện cho ông Nhọt thông qua các tài khoản mạng xã hội.

Trước những băn khoăn trong dư luận, Công an tỉnh Điện Biên đã vào cuộc để xác minh. Kết quả cho thấy, nội dung tuyên truyền về ông Quàng Văn Nhọt từng tham gia trong quân ngũ, là cựu chiến binh neo đơn có nhiều chiến công, "cựu chiến binh anh hùng", "người lính bắn tỉa huyền thoại" là không đúng sự thật.



