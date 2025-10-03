Công an Điện Biên bắt 'thầy giáo nhân ái' Nguyễn Mạnh Tuân

Ngày 3.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tuân (39 tuổi, trú xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên), để điều tra về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Mạnh Tuân tại cơ quan công an ẢNH: CA ĐIỆN BIÊN

Cơ quan công an xác định, Tuân là đối tượng tạo dựng hình ảnh “người làm việc thiện” trên mạng xã hội nhưng thực chất lại dùng chiêu trò kêu gọi từ thiện để trục lợi. Mới nhất, Tuân liên quan đến vụ dựng hình tượng "anh hùng, lính bắn tỉa huyền thoại" để kêu gọi từ thiện tại Điện Biên.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, ngày 23.9.2025, cơ quan này nhận đơn tố giác từ chị H.T.G (trú tại P.Điện Biên Phủ) về việc đã nhiều lần chuyển tiền ủng hộ từ thiện vào tài khoản cá nhân của Tuân khi thấy Tuân đăng bài kêu gọi hướng đến các hoạt động thiện nguyện trên Facebook. Thế nhưng, các khoản tiền này không được công khai minh bạch, khiến chị và nhiều nhà hảo tâm khác hoài nghi số tiền thực tế có đến tay người cần giúp đỡ hay không.

Nhận được đơn tố giác, cơ quan điều tra đã vào cuộc điều tra và bước đầu xác định, từ tháng 12.2016, Tuân dựng nên một “hệ thống” kêu gọi từ thiện, gồm 3 tài khoản Facebook (Nguyễn Mạnh Tuân có tích xanh, Nguyễn Tuân với hơn 149.000 người theo dõi, và Lãng Tử Tây Bắc), cùng nhiều số tài khoản ngân hàng cá nhân.

Trên các nền tảng này, Tuân liên tục đăng tải hình ảnh, câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh để khơi gợi lòng trắc ẩn, kêu gọi sự ủng hộ. Sau khi nhận được tiền chuyển khoản, Tuân chỉ trao một phần nhỏ cho người khó khăn, còn lại chiếm giữ để sử dụng cho mục đích cá nhân. Từ tháng 2 - 8.2025, đối tượng đã lợi dụng 7 trường hợp (1 ở Sơn La, 6 ở Điện Biên), chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.

Nguyễn Mạnh Tuân dựng hình tượng “người thầy nhân ái" để lấy lòng tin từ cộng đồng ẢNH: CA ĐIỆN BIÊN

Ngày 30.9.2025, qua quá trình vận động của Công an tỉnh Điện Biên, Nguyễn Mạnh Tuân đã tự nguyện ra trình diện để đầu thú và thành khẩn khai báo với cơ quan chức năng về hành vi phạm tội của mình.

Sáng ngày 1.10, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân.

Tuân từng là giáo viên của một trường THPT trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Cuối tháng 9.2025, Tuân đã có đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân và được Sở GD-ĐT Điện Biên phê duyệt.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, trong mắt cộng đồng mạng, Nguyễn Mạnh Tuân từng xuất hiện như một người thầy mẫu mực, đầy nhân ái, luôn xót xa trước nỗi khổ của những phận đời nghèo khó. Hình tượng “người thầy nhân ái, hết lòng vì người khó khăn” ấy đã khiến hàng nghìn lượt theo dõi tin tưởng, hàng trăm nhà hảo tâm sẵn sàng chuyển tiền cho Tuân.



