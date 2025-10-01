Khám nhà Facebooker dựng hình tượng 'anh hùng' để xin từ thiện

Sáng 1.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân (39 tuổi, trú bản Tân Lập, xã Quài Tở, Điện Biên) trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Công an tỉnh Điện Biên khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Mạnh Tuân

CA ĐIỆN BIÊN

Theo Công an tỉnh Điện Biên, ngày 23.9, đơn vị này nhận được đơn tố giác của chị H.T.G (trú tại P.Điện Biên Phủ) cho biết, nhiều lần chị G. chuyển tiền ủng hộ từ thiện khi thấy Nguyễn Mạnh Tuân đăng bài kêu gọi trên Facebook. Thấy Tuân không công khai minh bạch tiền ủng hộ, nên chị G. và nhiều nhà hảo tâm khác nghi ngờ tiền ủng hộ không đến được tay người cần giúp đỡ.

Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định, từ tháng 12.2016, Tuân đã dựng nên cả một “hệ thống” kêu gọi từ thiện gồm 3 tài khoản Facebook Nguyễn Mạnh Tuân (có tích xanh), Nguyễn Tuân (149 nghìn người theo dõi) và Lãng Tử Tây Bắc, cùng với đó là nhiều số tài khoản ngân hàng đứng tên chính Tuân. Trên thực tế, số tiền ủng hộ các trường hợp do Tuân đưa hình ảnh, thông tin để kêu gọi đã không đến đúng, đủ theo đề nghị của các mạnh thường quân.

Cơ quan Công an đọc lệnh khám xét khẩn cấp nhà của Tuân trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương

CA ĐIỆN BIÊN

Công an tỉnh Điện Biên cũng cho biết, Facebooker Nguyễn Mạnh Tuân là một trong những cá nhân liên quan đến vụ dựng hình tượng "anh hùng, lính bắn tỉa huyền thoại" để kêu gọi từ thiện tại Điện Biên. Đó là hình tượng ông Quàng Văn Nhọt (82 tuổi, trú tại bản Pú Sung, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên).

Trên mạng xã hội, Tuân và các đối tượng dựng lên câu chuyện ông Nhọt từng “vào sinh ra tử” trong nhiều cuộc chiến nhưng bị chính quyền địa phương “lãng quên”. Qua đó, Tuân và các đối tượng khơi gợi sự thương cảm, kêu gọi ủng hộ, khiến nhiều người đã gửi tiền thiện nguyện cho ông Nhọt thông qua các tài khoản mạng xã hội.

Hình tượng ông Nhọt được Tuân và một số đối tượng khác dựng lên ẢNH: CA ĐIỆN BIÊN

Trước những băn khoăn trong dư luận, Công an tỉnh Điện Biên đã vào cuộc để xác minh. Kết quả cho thấy, nội dung tuyên truyền về ông Quàng Văn Nhọt từng tham gia trong quân ngũ, là cựu chiến binh neo đơn có nhiều chiến công, "cựu chiến binh anh hùng”, “người lính bắn tỉa huyền thoại” là không đúng sự thật.

Hành vi dựng nên hình ảnh sai lệch này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng, mà còn gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công của Đảng và Nhà nước.