Thời sự Pháp luật

Bắt nghi phạm Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
06/10/2025 12:32 GMT+7

Cơ quan công an đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng, nghi phạm liên quan vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại xã Đăk Nhau (tỉnh Đồng Nai).

Ngày 6.10, theo nguồn tin Thanh Niên, Công an Đồng Nai vừa bắt giữ được Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá, hiện ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai). Lê Sỹ Tùng là nghi phạm liên quan vụ 3 người trong một gia đình tử vong tại xã Đăk Nhau, đang gây rúng động dư luận cả nước những ngày qua.

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, sau thời gian truy xét, ngày 5.10, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm Lê Sỹ Tùng. Được biết, Công an tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp để thông tin chính thức về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Bắt nghi phạm Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai- Ảnh 1.

Căn nhà lầu là nơi xảy ra vụ án mạng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, Báo Thanh Niên đã thông tin, sáng 3.10, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ông Đ. D. Th. (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đ. T. T. (11 tuổi, cháu ngoại ông Th.) và bà C. H. H. (48 tuổi, vợ ông Th.) tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ).

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã cử các tổ công tác phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai trong công tác điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong do bị đạn bắn vào đầu. Hình ảnh trích xuất từ camera của gia đình cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ án, có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt, đeo khẩu trang, xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Trong sáng 5.10, gia đình các nạn nhân đã tổ chức lễ an táng trong niềm tiếc thương của người thân, hàng xóm láng giềng. Đám tang đã có hàng trăm người dân đến thăm viếng và tiễn đưa 3 nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bắt nghi phạm Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Khẩn cùng con trai đến thắp nhang cho các nạn nhân

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cùng là người đã nhiều năm quen biết và quý trọng gia đình ông Th., ông Nguyễn Văn Khẩn (thôn 6, xã Đăk Nhau) cho biết thường xuyên lên nhà ông Th. chơi. Ngay cả con trai ông Khẩn là cháu Nguyễn Khánh H. (13 tuổi) cũng chơi thân với cháu Đ.T.T (nạn nhân tử vong - PV).

Bắt nghi phạm Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai- Ảnh 3.

Cháu Nguyễn Khánh H. xin ba mua nước ngọt để mang đến cho người bạn của mình

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Bắt giữ nghi phạm

"Anh chị Th. hiền lành, hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người dân sống xung quanh. Cháu Đ.T.T cũng rất ngoan, lễ phép, tuần nào cũng lên nhà tôi chơi với con trai tôi. Hôm qua tới giờ, con tôi cứ nói ba mua nước ngọt Sting, C2 để con mang lên cho Đ.T.T uống vì bạn thích, mà tôi càng đau lòng hơn", ông Khẩn xúc động chia sẻ.

Bắt nghi phạm Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai- Ảnh 4.

Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thắp nhang cho các nạn nhân

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chiều 5.10, thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cùng Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã đến thắp nhang cho các nạn nhân.

Ngày 6.10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hành thư mời đến các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự buổi họp báo thông tin về kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng “giết người, cướp tài sản” xảy ra ngày 2.10 tại xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, cuộc họp báo sẽ được tổ chức lúc 16 giờ 30 cùng ngày tại Công an tỉnh Đồng Nai. Cuộc họp báo sẽ thông tin kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nói trên nhằm đảm bảo kịp thời, chính xác đến các cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân.

Xem thêm bình luận