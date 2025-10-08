Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng: Hơn 500 cơ sở bức xạ chủ yếu dùng để chữa bệnh

Ngày 8.10, phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 (VINANST-16) tổ chức tại TP.Đà Nẵng, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết hiện Đà Nẵng có hơn 500 cơ sở bức xạ, tập trung chủ yếu trong việc ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ trong khám, chữa bệnh với nhiều kỹ thuật tiên tiến của y học hạt nhân, ung bướu - xạ trị.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết thêm, thành phố còn có các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong công tác kiểm tra an ninh, soi chiếu, chiếu xạ công nghiệp, bảo quản thực phẩm… đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Công tác quản lý nhà nước về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố được đảm bảo.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu tại hội nghị ẢNH: ĐỨC NGÔ

Theo ông Phạm Đức Ấn, với nhận thức sâu sắc về các giá trị to lớn của việc ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nhiều ngành, từ sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản, y học hạt nhân, đến xử lý môi trường và giám sát tài nguyên thiên nhiên, TP.Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các bộ, ngành liên quan, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học để ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hạt nhân phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như nâng cao năng lực nội sinh, tăng khả năng ứng phó với các thách thức hiện nay.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng thông tin, thành phố đã thành lập Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ - hạt nhân, ban hành kế hoạch diễn tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp và xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn cho cộng đồng và môi trường.

Hội nghị VINANST-16 do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) - Bộ KH-CN phối hợp với Sở KH-CN TP.Đà Nẵng tổ chức, quy tụ hơn 400 đại biểu đến từ 80 tổ chức trong nước và quốc tế, trong đó có đại diện Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA), cùng nhiều chuyên gia đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Thụy Điển, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ...

Diễn ra từ ngày 8-10.10, hội nghị là nơi các đại biểu thảo luận, trình bày hơn 200 báo cáo khoa học liên quan đến những vấn đề trọng điểm, như: dự án Trung tâm Nghiên cứu KH-CN hạt nhân (CNST), đề án lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), công nghệ chùm tia điện tử cùng các giải pháp phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.



