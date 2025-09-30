Từ CHLB Đức, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cam kết về xây dựng trung tâm tài chính

Chiều nay 30.9, thông tin từ đoàn công tác của TP.Đà Nẵng cho biết sáng cùng ngày, tại Frankfurt, Bộ Tài chính phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào trung tâm tài chính tại Việt Nam. Hội nghị do Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình chủ trì, với sự tham dự của các tổ chức tài chính quốc tế.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã thông tin về các chính sách của Việt Nam trên lĩnh vực tài chính trong bối cảnh thế giới đã hình thành nhiều Trung tâm tài chính quốc tế.

Với những thành tựu phát triển kinh tế trong thời gian qua cùng vị trí địa chính trị mang tính chiến lược, Việt Nam đang định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và TP.Đà Nẵng. Trong đó, TP.Đà Nẵng có nhiều tiềm năng lớn trong lĩnh vực tài chính công nghệ.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn (đứng hàng đầu, bên trái) ký kết bản ghi nhớ hợp tác về trung tâm tài chính với Frankfurt Main Finance ẢNH: S.X

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, Việt Nam định hướng mở cửa mạnh mẽ cho các định chế tài chính, kết nối đào tạo nguồn nhân lực, cam kết bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư, tận dụng cơ hội để phát triển nhanh trung tâm tài chính - mô hình rất mới đối với Việt Nam.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã giới thiệu công tác chuẩn bị của Đà Nẵng để sẵn sàng đảm đương sứ mệnh phát triển trung tâm tài chính với các lĩnh vực liên quan phát triển tài chính công nghệ, tài chính thương mại xuyên biên giới, tạo điều kiện cho các startup…

Ông Phạm Đức Ấn cho biết thêm, thời gian qua, TP.Đà Nẵng đã xây dựng chính sách, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ sinh thái bền vững cho phát triển trung tâm tài chính, xây dựng các trung tâm dữ liệu, hạ tầng sân bay, cảng biển, khu thương mại tự do, đào tạo nguồn nhân lực về tài chính quốc tế, vận hành thử cơ quan điều hành trung tâm tài chính…

"Chúng tôi cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư đến Đà Nẵng để cùng xây dựng một trung tâm tài chính hiện đại, sáng tạo và đáng tin cậy tại châu Á - Thái Bình Dương", Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

Đoàn công tác TP.Đà Nẵng thông tin, tại hội nghị, các đại biểu trao đổi với các đối tác tại Đức về các cơ hội phát triển trung tâm tài chính, các công nghệ mới như blockchain, tài chính số, tài chính xanh; xây dựng chính sách thu hút đầu tư, hợp tác giữa các định chế tài chính quốc tế với các ngân hàng tại Việt Nam.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị, hoan nghênh TP.Đà Nẵng và TP.HCM nhanh chóng triển khai chuẩn bị xây dựng trung tâm tài chính.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư vào trung tâm tài chính tại Việt Nam ẢNH: S.X

Phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh, Frankfurt là hình mẫu để Việt Nam học tập với 3 trụ cột pháp lý, hạ tầng, nhân lực; đồng thời đề xuất hợp tác cùng có lợi giữa Frankfurt và các địa phương, kêu gọi nhà đầu tư Đức tham gia vào các lĩnh vực thế mạnh như tài chính số, tài chính xanh.

Trong khuôn khổ hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn ký kết bản ghi nhớ hợp tác về trung tâm tài chính với Frankfurt Main Finance.

Trước đó, chiều 29.9, trong chương trình công tác tại Frankfurt, đoàn công tác TP.Đà Nẵng đã tham dự Đại hội thường niên của Liên minh toàn cầu các Trung tâm tài chính quốc tế (WAIFC).