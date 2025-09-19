'Lá chắn thông tin' trước tội phạm tài chính công nghệ cao

Thời gian qua, hàng nghìn nạn nhân trên cả nước đã rơi vào bẫy lừa đảo tài chính ngân hàng với nhiều thủ đoạn tinh vi: giả mạo tin nhắn thương hiệu, mạo danh cán bộ công an, tòa án, điện lực… lập các ứng dụng đầu tư "ma" kêu gọi lợi nhuận ảo, hay sử dụng công nghệ deepfake AI để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Nhà báo Trịnh Quốc Đông tại buổi ra mắt series "Cảnh giác 247" ẢNH: TUẤN MINH

Từ thực trạng trên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), với sự đồng hành của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an, chính thức ra mắt series chương trình"Cảnh giác 247".

Nhà báo Trịnh Quốc Đông, Phó trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định chương trình mang sứ mệnh trở thành một "lá chắn thông tin", giúp cảnh báo kịp thời về các vụ việc lừa đảo mới nhất; vạch trần những chiêu thức lừa đảo tinh vi của các đối tượng bằng giải thích và phân tích của các chuyên gia về an ninh công nghệ và tâm lý học; hướng dẫn và trang bị kỹ năng cho người dân để phòng chống lừa đảo.

"Không để thông tin cảnh báo trôi qua vô ích, mà biến nó thành "hệ miễn dịch số" cho cộng đồng. Không để pháp luật chỉ nằm trên giấy, mà đi thẳng vào từng ngôi nhà, từng chiếc điện thoại, từng quyết định chuyển tiền của mỗi người", nhà báo Trịnh Quốc Đông phát biểu.

Thượng tá Phạm Công Hải, Phó trưởng Phòng 4, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an, kỳ vọng qua chương trình này, mỗi người dân sẽ nắm bắt, cập nhật được các phương thức, thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, từ đó ngăn chặn việc bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Series "Cảnh giác 247" áp dụng format phóng sự điều tra hiện đại theo lối hồ sơ vụ án. Mỗi tập là một chuyên án độc lập, tái hiện tình huống có thật, với sự tham gia tư vấn của các chuyên gia của ngân hàng, chuyên gia tâm lý và cán bộ của A05 - Bộ Công an. Mỗi số phát sóng sẽ phân tích thủ đoạn, tâm lý tội phạm và nạn nhân, kết hợp đồ họa minh họa trực quan, giúp kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, dễ áp dụng.