6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Ngày 14.2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, lực lượng của Công an TP.Thanh Hóa vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Nguyễn Thọ Đức (25 tuổi, ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa) khi nghi phạm này đang lấy tiền của một người dân.

Nghi phạm Nguyễn Thọ Đức ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Thanh Hóa, Nguyễn Thọ Đức đã câu kết với một số người nước ngoài, học hỏi cách đe dọa, lừa đảo tiền của người dân bằng hình thức giả danh cán bộ công an.

Đầu tháng 12.2024, Đức giả danh là cán bộ công an thuộc Công an Hà Nội, gọi điện thoại cho ông T.Q.B (61 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, H.Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nói rằng ông B. liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền, đồng thời yêu cầu ông B. phải hợp tác để điều tra nếu không sẽ bị bắt giữ.

Sau nhiều lần trao đổi qua điện thoại, nhận thấy ông B. có tâm lý lo sợ, Đức đã yêu cầu ông B. phải đưa 6 lần tiền. Mỗi lần đưa tiền ông B. phải để ở các vị trí khác nhau theo hướng dẫn của Đức. Đến lần thứ 6, khi Đức đang lấy tiền tại một khu dân cư trên địa bàn P.Đông Thịnh (nơi Đức yêu cầu ông B. để tiền ở đó để Đức đến lấy) thì lực lượng công an ập đến bắt quả tang.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Đức đã 6 lần yêu cầu ông B. đưa tiền với tổng số tiền 455 triệu đồng. Vụ án đang được Công an TP.Thanh Hóa mở rộng điều tra.