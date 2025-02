Bắt được nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng ở Di Linh

Chiều 14.2, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt được nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng ở TT.Di Linh, H. Di Linh (Lâm Đồng) là Phạm Thành Chung (33 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, H.Di Linh).

Chung bị bắt giữ khi đang bỏ trốn khỏi địa phương và được một người bạn chở trên xe máy đến một tiệm vàng ở TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để bán vàng.

Phạm Thành Chung, nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng bị bắt giữ ở TP.Biên Hòa ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã đưa tin, vụ cướp tiệm vàng xảy ra khoảng 14 giờ 24 phút ngày 13.2 tại tiệm kinh doanh vàng bạc, đá quý Như Ngọc Châu, khu vực chợ mới Di Linh, TT.Di Linh (H.Di Linh). Kẻ cướp dùng búa phá tủ kính cướp tiệm vàng, khiến nhiều người hoảng loạn.

Nghi phạm Chung dùng búa đập vỡ tủ kính cướp vàng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lúc tìm đường tẩu thoát, nghi phạm đã dùng búa đe dọa nhiều người.

Thống kê sơ bộ, sau khi dùng búa đập vỡ tủ kính, Chung đã lấy đi số lượng lớn dây chuyền màu vàng, ước tính khoảng 24 lượng vàng 18K.

Các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh ẢNH: CTV

Sau khi vụ cướp tiệm vàng xảy ra, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Công an H.Di Linh, Công an H.Bảo Lâm và TP.Bảo Lộc phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Biên Hòa bắt giữ Chung, khi đối tượng mang vàng đã cướp đi bán tại TP.Biên Hòa.

Như vậy, chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ và di lý về Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, xử lý.