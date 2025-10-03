Ông Putin cảnh báo nếu Mỹ gửi Tomahawk cho Ukraine, nêu trường hợp Nga thử hạt nhân

Khi được hỏi việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine có ý nghĩa gì, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2.10 trả lời rằng việc này sẽ rất nguy hiểm vì tên lửa Tomahawk rất mạnh và gây ra mối đe dọa, theo Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị quốc tế thường niên của Câu lạc bộ thảo luận Valdai tại thành phố Sochi (Nga) ngày 2.10 Ảnh: Reuters

"Không thể sử dụng tên lửa Tomahawk nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ. Điều này sẽ đồng nghĩa với một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới, về chất, bao gồm cả trong quan hệ giữa Nga và Mỹ", ông Putin phát biểu tại hội nghị quốc tế thường niên của Câu lạc bộ thảo luận Valdai ở thành phố Sochi (Nga).

Ông Putin nói rằng tên lửa Tomahawk có thể gây hại cho Nga, nhưng Nga sẽ chỉ cần bắn hạ loại tên lửa này và cải thiện khả năng phòng không của mình.

Hôm 1.10, Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ cho hay Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng tầm xa ở Nga, trong bối cảnh Washington đang cân nhắc liệu có nên gửi cho Kyiv những loại tên lửa Kyiv có thể được sử dụng trong các cuộc tấn công như thế hay không.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance hôm 28.9 thông báo Washington đang xem xét yêu cầu cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk của Ukraine.

Cũng tại hội nghị quốc tế thường niên của Câu lạc bộ thảo luận Valdai hôm 2.10, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiến hành một cuộc thử hạt nhân nếu một cường quốc hạt nhân khác làm như thế, sau khi ông nói rằng Moscow đã thấy những dấu hiệu cho thấy một quốc gia khác đang chuẩn bị tiến hành các cuộc thử như thế, theo Reuters.

Ông Putin nhắc lại đề nghị của Nga với Mỹ về việc tự nguyện gia hạn số lượng đầu đạn hạt nhân khi hiệp ước kiểm soát vũ khí song phương New START hết hạn vào năm tới nếu Washington cũng làm như thế.

Ông Putin nhấn mạnh rằng một trong những yếu tố cần được tính đến trong bất kỳ cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí mới nào là việc Nga đã có một tên lửa mới, tổ hợp Oreshnik.

Nếu Mỹ quyết định không muốn ký kết thỏa thuận gia hạn New START, ông Putin nói rằng Nga tự tin vào lá chắn hạt nhân của riêng mình.

Nếu Trung Quốc ký kết bất kỳ thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân nào trong tương lai, Tổng thống Putin cho hay ông nghĩ rằng kho vũ khí hạt nhân của Anh và Pháp cũng nên được tính đến.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của các bên liên quan đối với những phát ngôn trên của ông Putin.