Mỹ cân nhắc bán tên lửa Tomahawk cho Ukraine, chờ ông Trump ra quyết định

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 28.9, Phó tổng thống Vance xác nhận Mỹ đang cân nhắc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. "Về câu hỏi của bạn liên quan Tomahawk, đó là điều tổng thống sẽ quyết định cuối cùng. Điều tổng thống sắp làm là lợi ích tốt nhất cho Mỹ", ông Vance nói, bổ sung rằng Washington "chắc chắn đang xem xét nhiều đề nghị từ châu Âu".

Tên lửa hành trình Tomahawk, có tầm bắn lên tới 2.500 km ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ bán tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho các nước châu Âu để họ chuyển lại cho Ukraine.

Tên lửa Tomahawk có tầm bắn lên đến 2.500 km và sẽ là vũ khí uy lực để giúp Ukraine đáp trả Nga. Tuy nhiên, việc chuyển giao nhiều khả năng sẽ bị Nga coi là bước leo thang lớn, bởi cho đến nay, Ukraine mới chỉ nhận được tên lửa có tầm bắn xa nhất là 300 km (ATACMS) từ phương Tây.

Tổng thống Trump đã nhiều lần từ chối cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa nhưng gần đây tỏ ra mất kiên nhẫn với Moscow về tiến trình đàm phán.

Theo Phó tổng thống Vance, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine rất ít bước tiến trong thời gian gần đây.

"Chúng tôi đã tích cực theo đuổi hòa bình từ đầu nhiệm kỳ nhưng người Nga phải tỉnh lại và chấp nhận thực tế. Họ đang mất quá nhiều người nhưng chẳng có gì đáng kể để chứng minh cho những hy sinh đó", ông Vance nói.

"Kinh tế Nga đang hỗn loạn. Người Nga đang không giành được nhiều điều trên chiến trường. Rõ ràng đã đến lúc để họ lắng nghe lời kêu gọi tha thiết (của Tổng thống Trump) về việc ngồi vào bàn và đối thoại nghiêm túc về hòa bình", Phó tổng thống Mỹ nói.

Trong khi đó, hãng thông tấn RIA ngày 29.9 đăng tải phần trả lời phỏng vấn của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, trong đó vị quan chức cho biết chưa có tín hiệu nào từ Ukraine về việc khôi phục đàm phán giữa phái đoàn Moscow và Kyiv.