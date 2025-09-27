Rộ tin Ukraine muốn tên lửa Tomahawk, Tổng thống Trump đang cân nhắc

Tại cuộc gặp Tổng thống Trump bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 23.9, Tổng thống Zelensky đã đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, theo trang Axios.

Trả lời phỏng vấn Axios một ngày sau đó và được đăng tải ngày 26.9, ông Zelensky nói rằng đã đề nghị Mỹ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine để buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán mà không cần Kyiv sử dụng vũ khí đó.

Ông Zelensky không nhắc trực tiếp tên lửa Tomahawk nhưng cho rằng nếu Nga biết Ukraine sở hữu vũ khí đó, áp lực đối thoại đối với Moscow sẽ gia tăng đáng kể. Một quan chức cấp cao của Ukraine và một nguồn tin của Axios xác nhận đó là tên lửa Tomahawk.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và châu Âu được thông tin về kế hoạch cho biết chính quyền Mỹ đang cân nhắc gửi Tomahawk và các vũ khí tầm xa khác cho Ukraine, theo tờ The Wall Street Journal.

Nhà Trắng chưa bình luận về những thông tin trên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại New York hôm 23.9 bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ẢNH: AP

Tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn từ 1.448-2.414 km (900-1.500 dặm), xa hơn rất nhiều so với tên lửa ATACMS (tầm bắn 300 km) mà Mỹ đã chuyển cho Ukraine. Tên lửa Tomahawk cũng bay nhanh hơn các loại máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine sở hữu.

Theo Axios, Ukraine đã đề cập về tên lửa Tomahawk nhiều lần trong năm qua, gồm một danh sách các vũ khí mà nước này đề nghị nhiều tháng trước. Đây là vũ khí duy nhất trong danh sách mà Tổng thống Trump không đồng ý bán cho NATO để cấp cho Ukraine, theo nguồn tin của báo Mỹ.

Hồi tháng 8, Mỹ đã phê duyệt thỏa thuận bán 3.350 tên lửa ERAM phóng từ máy bay cho Ukraine. Vũ khí này có tầm bắn khoảng 240-450 km và là một phần trong gói vũ khí trị giá 850 triệu USD mà các nước châu Âu tài trợ.

Tên lửa Tomahawk được phóng thử tại California (Mỹ) hồi năm 2019 ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Việc Mỹ cung cấp Tomahawk sẽ là bước leo thang lớn vì có thể đặt Moscow trong tầm bắn. Hơn nữa, kho tên lửa Tomahawk của Mỹ cũng được cho là tương đối hạn chế và cần nhiều tháng để bổ sung đầy đủ.

Cũng tại cuộc gặp hôm 23.9, ông Zelensky đã đề nghị ông Trump cho phép sử dụng các tên lửa tầm xa để tấn công mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Theo tờ The Wall Street Journal, ông Trump không phản đối ý tưởng này nhưng các quan chức Mỹ và Ukraine cho hay chủ nhân Nhà Trắng cũng không đưa ra cam kết cụ thể.

Nhà lãnh đạo gần đây tỏ ra bất mãn về Nga và liên tục chê bai nền kinh tế cũng như thực lực quân sự của nước này. Đồng thời, ông đánh giá Ukraine có thể giành lại lãnh thổ và tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho NATO để họ "làm điều họ muốn với chúng".