Tổng thống Ukraine dọa có vũ khí mới buộc Nga phải đàm phán

Ông Zelensky phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 24.9

Trang tin Axios ngày 25.9 trích đăng phỏng vấn độc quyền với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng từ chức sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc.

"Mục tiêu của tôi là kết thúc cuộc chiến", ông phát biểu và nói thêm rằng mục tiêu của ông không phải là tiếp tục tranh cử.

Bên cạnh đó, ông nói rằng nếu Nga không chấm dứt cuộc chiến, "các quan chức làm việc tại Điện Kremlin nên đảm bảo rằng họ biết chỗ trú bom gần nhất ở đâu".

Tổng thống Zelensky nói rằng ông nhận được sự ủng hộ rõ ràng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump để tấn công các mục tiêu của Nga như cơ sở hạ tầng năng lượng và các nhà máy sản xuất vũ khí.

Theo ông Zelensky, nếu Ukraine được Mỹ cung cấp thêm vũ khí tầm xa, "chúng tôi sẽ sử dụng chúng".

Ông cho biết mình đã đưa ra một đề nghị cụ thể với ông Trump khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau hôm 23.9, một hệ thống vũ khí mới mà ông nói sẽ buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Zelensky nói thêm rằng mình sẽ nêu tên hệ thống đó sau khi camera được tắt trong cuộc phỏng vấn. Ông khẳng định mình sẽ không đánh bom nhằm vào dân thường vì "chúng tôi không phải những kẻ khủng bố", nhưng tập trung vào các trung tâm quyền lực của Nga như Điện Kremlin.

Ông lưu ý rằng Ukraine đã có những máy bay không người lái có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng ông muốn có thêm một hệ thống vũ khí nữa để đẩy nhanh kết thúc cuộc chiến.

Dự kiến Axios sẽ đăng toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn vào ngày 26.9.

Nga chưa bình luận về phát biểu trên. Trong cuộc gặp trước đó hôm 24.9 bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tỏ ra căng thẳng với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, yêu cầu "chấm dứt giết chóc" và Moscow phải "thực hiện những bước đi thực chất hướng tới một giải pháp bền vững".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phản bác và "nhấn mạnh việc không thể chấp nhận các kế hoạch do Kyiv và một số nước châu Âu thúc đẩy nhằm kéo dài xung đột", theo bản tường thuật cuộc đối thoại do phía Nga cung cấp.

Dù vậy, 2 nhà ngoại giao trên khẳng định sẵn sàng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine.

Phát biểu với báo giới vào ngày 25.9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga cho rằng Tổng thống Trump vẫn cam kết nỗ lực hướng tới việc đạt được hòa bình ở Ukraine, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ bất ngờ thay đổi giọng điệu theo hướng ủng hộ Kyiv vào đầu tuần này.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, Tổng thống Trump nói rằng ông tin Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga giành quyền kiểm soát và rằng Kyiv nên hành động ngay khi Moscow đang đối mặt với các vấn đề kinh tế.

Theo Reuters dẫn lời ông Peskov, Moscow cho rằng chính quyền Mỹ vẫn duy trì ý chí chính trị để tìm giải pháp cho cuộc chiến và Nga sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình.