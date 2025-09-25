Chiến sự Ukraine ngày 1.309: Nga - Ukraine rơi vào thế giằng co trên chiến trường

Theo Reuters ngày 24.9, Thượng nghị sĩ Dmitry Rogozin - người từng chiến đấu ở Ukraine - mô tả thực trạng tiền tuyến đang ở thế giằng co giữa các bên.

"(Bản đồ tiền tuyến) đang di chuyển với khó khăn to lớn, với cái giá khổng lồ mà quân đội [Nga] phải trả để có thể di chuyển. Dù [Nga] đang tiến lên, áp lực vẫn hiện hữu. Chiến thắng sẽ thuộc về [Nga], nhưng vấn đề nằm ở cái giá phải trả. Và cái giá đó sẽ rất lớn", ông Rogozin nói.

Lực lượng Ukraine khai hỏa pháo tự hành 2S22 Bohdana tại khu vực Zaporizhzhia ngày 20.8.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Rogozin mô tả các nhóm tấn công của Ukraine bao gồm "3 - 4 người đàn ông trung niên" được trang bị áo giáp và vũ khí, hoạt động trong khu vực đầy mìn và bị máy bay không người lái (UAV) giám sát liên tục.

Ông Rogozin cho hay "không thể đứng dậy khỏi chỗ, chứ đừng nói đến việc tấn công", đồng thời cho biết bất kỳ phương tiện nào xuất hiện trong vòng 20 km tính từ đường tiếp xúc đều có nguy cơ bị phá hủy.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời các nhà phân tích quân sự phương Tây nhận định việc Nga không có bước đột phá nào gần đây là do Ukraine đã phòng thủ kiên quyết và đầy sáng tạo, khi cả 2 bên đều đã bị suy yếu sau hơn 3 năm rưỡi xung đột.

Bình luận về tình hình chiến trường, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24.9 cho biết nước này đang giành được nhiều thắng lợi ở Ukraine và đà tiến chậm của Moscow mang tính chiến thuật. "Chúng tôi sẽ tiến về phía trước rất cẩn thận để giảm thiểu tổn thất và không phá hủy tiềm năng tấn công của mình", TASS dẫn lời ông Peskov nói.

Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Tuyên bố của giới chức Nga được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23.9 cho biết Tổng thống Donald Trump có "cơ hội và lựa chọn" để áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

"Tổng thống đã thể hiện sự kiên nhẫn phi thường khi không xem xét các lệnh trừng phạt bổ sung với hy vọng đạt được bước đột phá", ông Rubio cho hay. Song, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: "Tổng thống Trump là người rất kiên nhẫn; ông rất tâm huyết với hòa bình, nhưng sự kiên nhẫn của ông không phải là vô hạn".

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại New York ngày 23.9.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Rubio khẳng định nhà lãnh đạo Mỹ có thẩm quyền bán "vũ khí phòng thủ và có khả năng là vũ khí tấn công" cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington vẫn tìm kiếm một giải pháp đàm phán để chấm dứt xung đột.

Những phát biểu của Ngoại trưởng Rubio được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ đảo ngược quyết định về vấn đề Ukraine. Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 80 tại New York vào ngày 23.9, ông Trump tuyên bố: "Sau khi tìm hiểu và hiểu đầy đủ về tình hình quân sự và kinh tế của Ukraine - Nga cũng như chứng kiến những khó khăn kinh tế mà Nga đối mặt, thì Ukraine có đủ khả năng chiến đấu và tái kiểm soát toàn bộ lãnh thổ ban đầu với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU)".

Trước đó, ông Trump từng đề cập Ukraine sẽ phải nhượng lại một phần lãnh thổ để đổi lấy thỏa thuận hòa bình.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 23.9, Tổng thống Zelensky cho hay lập trường của ông chủ Nhà Trắng về việc trao đổi lãnh thổ để đổi lấy hòa bình đã thay đổi. "Tôi nghĩ ông ấy hiểu rằng, hiện tại, chúng tôi không thể chỉ trao đổi lãnh thổ. Điều đó không công bằng", theo ông Zelensky.

Ông Neil Melvin, Giám đốc An ninh quốc tế tại Viện Dịch vụ thống nhất hoàng gia (RUSI-Anh), nói với Reuters rằng: "Tôi nghĩ mọi người đang lấy lại tinh thần vì điều đó [tuyên bố của ông Trump] cho thấy... rằng cách hiểu của ông ấy về cuộc xung đột đã thay đổi".

Tuy nhiên, ông Melvin cho rằng Tổng thống Trump vẫn duy trì sự mơ hồ về mặt chiến lược xung quanh cuộc xung đột Nga - Ukraine, khuyến khích Kyiv nhưng không đảm bảo cam kết hỗ trợ từ Mỹ. "Câu chuyện xoay quanh những gì ông Trump nói đã thay đổi, nhưng dường như ông ấy vẫn muốn tách Mỹ ra khỏi vị trí dẫn đầu trong cuộc xung đột. Ông ấy liên tục đẩy bóng sang cho châu Âu", theo ông Melvin.

Theo The Kyiv Independent ngày 24.9, UAV của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) một lần nữa tấn công nhà máy hóa dầu Gazprom Neftekhim Salavat tại vùng Bashkortostan (Nga).

Một góc của nhà máy hóa dầu Gazprom Neftekhim Salavat tại Bashkortostan, Nga ẢNH: REUTERS

Vụ tập kích đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy. Chính quyền địa phương cũng đã xác nhận vụ tấn công. "Tất cả các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường và nỗ lực dập tắt đám cháy đang được tiến hành", ông Radiy Khabirov, người đứng đầu vùng Bashkortostan, cho biết trên kênh Telegram của mình.

Ông Khabirov cho biết thêm mức độ thiệt hại đang được đánh giá. Hiện chưa có báo cáo thương vong.

Nhà máy Gazprom Neftekhim Salavat là một trong những nhà máy lọc dầu và hóa dầu lớn nhất của Nga. Nhà máy nằm cách tiền tuyến Ukraine khoảng 1.300 km. Trước đó, cơ sở này này đã bị Ukraine tấn công và gây ra "vụ nổ lớn" hôm 18.9, theo The Kyiv Independent.

Lực lượng Ukraine đã tăng cường tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga trong năm qua, buộc nhiều cơ sở phải ngừng hoạt động và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu của Moscow.

Reuters dẫn lời các thương nhân và nhà bán lẻ cho hay Nga đang chứng kiến tình trạng thiếu hụt một số loại nhiên liệu nhất định do các cuộc tấn công đã làm giảm hoạt động của nhà máy lọc dầu và do chi phí vay cao khiến các trạm xăng tư nhân không đủ khả năng dự trữ nhiên liệu.

Phía Ukraine coi các nhà máy lọc dầu và hóa dầu của Nga là mục tiêu quân sự hợp lệ vì chúng giúp hỗ trợ cho hoạt động quân sự của Moscow trên chiến trường.