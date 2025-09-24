Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Chiến sự Ukraine ngày 1.308: Nga muốn mở rộng đà tiến quân ở Kharkiv

Thụy Miên
24/09/2025 04:50 GMT+7

Nga tuyên bố kiểm soát phần lớn thành phố Kupiansk, muốn tiến sâu hơn vào vùng Kharkiv, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra sức vận động các bên hỗ trợ.

Chiến sự Ukraine ngày 1.308: Nga muốn mở rộng đà tiến quân ở Kharkiv - Ảnh 1.

Pháo binh Nga hoạt động ở vùng chiến sự đặc biệt

ảnh: bộ quốc phòng nga

Nga đạt lợi thế ở Kupiansk

Ngày 23.9, Nga tuyên bố đã kiểm soát phần lớn thành phố Kupiansk ở đông bắc Ukraine, đồng thời có ý định mở rộng đà tiến sâu hơn vào tỉnh Kharkiv.

"Việc kiểm soát Kupiansk sẽ tạo điều kiện cho các đợt tiến công tiếp theo thọc sâu vào vùng Kharkiv, bao gồm các hướng tiến quân về phía Izium và Chuhuiv", Sputnik dẫn thông báo của quân đội Nga.

Kupiansk nằm trong số những thành phố chiến lược đầu tiên bị Nga kiểm soát khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2.2022. Sau đó, Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát nơi này. Đến nay, Kupiansk lại trở thành tâm điểm trong các hoạt động quân sự của Nga ở mặt trận phía đông bắc Ukraine.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đã kiểm soát được làng Pereizne thuộc Donetsk ở miền đông Ukraine, nơi tiếp tục diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa hai bên.

Ukraine chưa bình luận về những thông tin chiến sự trên.

Nga, Ukraine dồn dập phóng UAV, tên lửa vào nhau

Chiến sự Ukraine ngày 1.308: Nga muốn mở rộng đà tiến quân ở Kharkiv - Ảnh 2.

Hiện trường một vụ cháy sau vụ tấn công vào Tatarbunary (Odessa) hôm 23.9

ảnh: ap

Nga cho biết đã bắn hạ hơn 40 máy bay không người lái của Ukraine về hướng thủ đô Moscow từ tối 22.9 đến trưa 23.9 (giờ địa phương), theo AP. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết các vụ tấn công bằng UAV của phía Ukraine đã khiến sân bay quốc tế Sheremetyevo, một trong những sân bay chính của thủ đô Nga, tạm ngừng hoạt động trong đêm, dẫn đến nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.9 thông báo đánh chặn 69 UAV Ukraine trên một số vùng lãnh thổ của Nga và bán đảo Crimea.

Về phần Ukraine, người đứng đầu vùng Zaporizhzhia Ivan Fedorov của Ukraine cáo buộc máy bay Nga đã thả 5 bom lượn xuống thành phố Zaporizhzhia ở miền nam trong đêm 22.9, khiến một người thiệt mạng.

Ở vùng Odessa, cũng thuộc miền nam Ukraine, các tên lửa đạn đạo Nga đã bắn trúng trung tâm thị trấn Tatarbunary, theo người đứng đầu vùng Odessa Oleh Kiper.

Các thành viên NATO tuyên bố sẽ bắn máy bay, tên lửa Nga bay vào không phận

Phía Kyiv cũng cáo buộc Nga phóng 3 tên lửa đạn đạo Iskander và thực hiện đợt tấn công với 115 UAV về hướng Ukraine trong đêm 22.9. Lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 103 UAV, nhưng vẫn có 12 UAV và 3 tên lửa trúng mục tiêu tại 6 địa điểm khác nhau trên lãnh thổ Ukraine.

Cùng thời gian đó, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cũng cho biết đã tấn công 2 cơ sở lọc dầu của Nga ở vùng Bryansk và vùng Samara, gây thiệt hại cho hạ tầng năng lượng quan trọng phục vụ hậu cần quân sự của Nga.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên nhưng trước nay khẳng định không tấn công dân thường và mục tiêu dân sự.

Ông Zelensky ra sức vận động

Trong bối cảnh diễn biến tiền tuyến tiếp tục ác liệt, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt đầu các cuộc gặp với nhiều bên ở New York (Mỹ).

AFP dẫn lời ông Zelensky cho biết đã gặp Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg vào tối 22.9 ở New York. Cuộc gặp bàn về hợp tác sản xuất UAV và việc Ukraine mua sắm vũ khí Mỹ.

Tổng thống Trump dự kiến gặp người đồng cấp Zelensky lần 2 kể từ giữa tháng 8.

Ông Putin bất ngờ đề xuất gia hạn hiệp ước hạt nhân với ông Trump

Phát biểu trên Đài NBC News cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay ông Trump vẫn đang cân nhắc áp thêm lệnh cấm vận cho Nga, nhưng đồng thời muốn châu Âu phải hành động bằng cách mua ít dầu Nga hơn.

"Chúng tôi là bên duy nhất có thể nói chuyện với Ukraine và Nga, và ai nấy đều khuyến khích chúng tôi đóng vai trò đó", theo ông Rubio.

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE chiến sự Volodymyr Zelensky nga
