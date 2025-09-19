Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Trực thăng Black Hawk chở theo 4 binh sĩ rơi gần căn cứ Mỹ

Thụy Miên
Thụy Miên
19/09/2025 17:17 GMT+7

Lục quân Mỹ hôm 18.9 thông báo có tổng cộng 4 quân nhân trên chiếc trực thăng MH-60 Black Hawk của lực lượng này rơi gần căn cứ hỗn hợp Lewis-McChord ở bang Washington (Mỹ) vào đêm trước đó.

Trực thăng Black Hawk rơi gần căn cứ Mỹ: 4 Binh sĩ gặp nạn - Ảnh 1.

Lực lượng hành pháp đến hiện trường trực thăng rơi gần căn cứ hỗn hợp Lewis-McChord ở bang Washington (Mỹ) hôm 18.9

ảnh: văn phòng cảnh sát trưởng hạt Thurston

Trong thông báo cập nhật, trực thăng gặp nạn vào khoảng 21 giờ tối 17.9 (giờ địa phương) trong lúc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo thông lệ. Các quân nhân trên trực thăng Black Hawk thuộc Trung đoàn Không vận Tác chiến Đặc biệt và Dù số 160.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Tình trạng của các binh sĩ chưa được tiết lộ, theo Đài NBC News hôm 19.9.

"Vụ việc đang tiếp tục được xử lý và theo sát", Lục quân cho biết.

Sở Tài nguyên Tự nhiên bang Washington cho hay vụ rơi trực thăng gây ra một vụ cháy rừng quy mô nhỏ và có diện tích lan rộng 0,4 ha tính đến sáng 18.9.

Người phát ngôn Lục quân Ruth Castro cho biết sứ mệnh tìm kiếm vẫn trong quá trình triển khai với sự tham gia của lực lượng chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhất. Phía quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng hành pháp tại bang Washington để nhanh chóng xử lý tình hình.

Căn cứ hỗn hợp Lewis-McChord cách Tacoma khoảng 16 km về hướng nam và thuộc quyền quản lý của Bộ chỉ huy Căn cứ Hỗn hợp Lục quân Mỹ.

Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Thurston, trụ sở tại Olympia, thông báo đã điều động lực lượng đến khu vực hồ Summit, phía tây Olympia, sau khi nhận tin báo về vụ trực thăng rơi.

Trên Facebook, Cảnh sát trưởng hạt Thurston Derek Sanders cho biết lực lượng chức năng đã xác định được hiện trường, "nhưng chưa thể tiếp cận để triển khai công tác cứu hộ do nơi đó đang xảy ra vụ cháy".

Tin liên quan

Tiêm kích F/A-18 thứ hai rơi khỏi tàu sân bay Mỹ trong một tuần

Tiêm kích F/A-18 thứ hai rơi khỏi tàu sân bay Mỹ trong một tuần

Thêm một tiêm kích F/A-18 trên tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ đã bị rơi xuống biển Đỏ trong tuần qua, theo các nguồn tin của CNN.

Máy bay ném bom chiến lược Nga Tu-22M3 rơi

Không quân Hàn Quốc dừng hầu hết máy bay sau vụ chiến đấu cơ rơi súng

Khám phá thêm chủ đề

trực thăng trực thăng Black Hawk trực thăng rơi lục quân Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận