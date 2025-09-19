Trực thăng Black Hawk chở theo 4 binh sĩ rơi gần căn cứ Mỹ

Lực lượng hành pháp đến hiện trường trực thăng rơi gần căn cứ hỗn hợp Lewis-McChord ở bang Washington (Mỹ) hôm 18.9 ảnh: văn phòng cảnh sát trưởng hạt Thurston

Trong thông báo cập nhật, trực thăng gặp nạn vào khoảng 21 giờ tối 17.9 (giờ địa phương) trong lúc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo thông lệ. Các quân nhân trên trực thăng Black Hawk thuộc Trung đoàn Không vận Tác chiến Đặc biệt và Dù số 160.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Tình trạng của các binh sĩ chưa được tiết lộ, theo Đài NBC News hôm 19.9.

"Vụ việc đang tiếp tục được xử lý và theo sát", Lục quân cho biết.

Sở Tài nguyên Tự nhiên bang Washington cho hay vụ rơi trực thăng gây ra một vụ cháy rừng quy mô nhỏ và có diện tích lan rộng 0,4 ha tính đến sáng 18.9.

Người phát ngôn Lục quân Ruth Castro cho biết sứ mệnh tìm kiếm vẫn trong quá trình triển khai với sự tham gia của lực lượng chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nhất. Phía quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng hành pháp tại bang Washington để nhanh chóng xử lý tình hình.

Căn cứ hỗn hợp Lewis-McChord cách Tacoma khoảng 16 km về hướng nam và thuộc quyền quản lý của Bộ chỉ huy Căn cứ Hỗn hợp Lục quân Mỹ.

Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Thurston, trụ sở tại Olympia, thông báo đã điều động lực lượng đến khu vực hồ Summit, phía tây Olympia, sau khi nhận tin báo về vụ trực thăng rơi.

Trên Facebook, Cảnh sát trưởng hạt Thurston Derek Sanders cho biết lực lượng chức năng đã xác định được hiện trường, "nhưng chưa thể tiếp cận để triển khai công tác cứu hộ do nơi đó đang xảy ra vụ cháy".