Chiến sự Ukraine ngày 1.307: Kyiv lần đầu tuyên bố phá thủy phi cơ Nga

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 22.9 tuyên bố đơn vị đặc nhiệm của họ đã phá hủy 2 thủy phi cơ Be-12 “Chaika” ở bán đảo Crimea, đánh dấu lần đầu Kyiv tuyên bố phá hủy loại phương tiện này, Kyiv Post đưa tin.

Chiến dịch do đơn vị “Bóng ma” của HUR thực hiện trong ngày 21.9, nhằm vào phương tiện của Moscow tại bán đảo Crimea. Be-12, mang biệt danh “Chim mòng biển” (Chaika), được phát triển vào thập niên 1950 và vẫn còn trong biên chế Hạm đội biển Đen của Nga.

Xem UAV Ukraine tập kích thủy phi cơ Be-12 Chaika của Nga

Những chiếc Be-12 của Moscow được trang bị hệ thống tiên tiến để chống tàu ngầm, khiến chúng hữu dụng trong các hoạt động tuần tra trên biển.

Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng tuyên bố tấn công trúng trực thăng Mi-8 trong chiến dịch trên. Nga không bình luận về các tuyên bố này.

Quân đội Ukraine đăng video máy bay không người lái tấn công thủy phi cơ Be-12 tại Crimea ẢNH: TỔNG CỤC TÌNH BÁO QUỐC PHÒNG UKRAINE

Thời gian qua, Kyiv đã tăng cường các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea, nơi Nga tuyên bố sáp nhập năm 2014 nhưng Ukraine không công nhận. Vào đầu tháng 9, HUR cho biết quân đội Ukraine đã phá hủy các hệ thống radar, trực thăng Mi-8 và tàu kéo của Nga ở Crimea. Kyiv cũng được cho là đã sử dụng loại tên lửa mới Flamingo trong một đợt tấn công nói trên.

Ukraine tập kích nhiều khu vực tại Nga

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các hệ thống phòng không của nước này đã chặn loạt máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng vào đêm ngày 21, rạng sáng 22.9 vào 9 vùng ở Nga.

Sau các cuộc tập kích, một trạm biến áp điện bốc cháy ở vùng Krasnodar của Nga. Trong khi đó, 1 UAV phát nổ gần tòa nhà chính quyền thành phố ở Belgorod và một phần tên lửa được tìm thấy trong một căn hộ ở thị trấn Slavyansk-on-Kuban thuộc Krasnodar, theo TASS.

Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 114 UAV Ukraine tấn công trong đêm trên khắp lãnh thổ Nga. Đến chiều 22.9, Bộ Quốc phòng Nga cập nhật Moscow đã đánh chặn ít nhất 339 UAV Ukraine cùng ngày.

Quân đội Nga cũng tuyên bố đã kiểm soát khu định cư Kalynivske ở tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine. Ở chiều ngược lại, lực lượng Ukraine ngày 22.9 nói đã giành lại quyền kiểm soát một khu vực rộng 1,3 km2 ở mặt trận Dobropillia tại Donetsk.

Ngôi trường tại bán đảo Crimea mà giới chức địa phương nói bị Ukraine tấn công vào ngày 22.9 ẢNH: REUTERS

Nga cho biết trong các mũi tấn công, lực lượng tiến công tại tỉnh Donetsk, Ukraine đã gây thương vong lớn nhất cho quân đội Kyiv ngày 22.9. Moscow tuyên bố Ukraine tổn thất hơn 550 quân nhân tại Donetsk.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine nói đã phá hủy kho chứa đạn dược và UAV Nga tại tỉnh Donetsk và Luhansk.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định Moscow đang cố cung cấp nhiều loại đạn dược cho Trung đoàn xe tăng số 17 thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới số 70 của Nga tại Luhansk. Đồng thời, Moscow cũng đang triển khai 19.000 UAV cung cấp cho các lực lượng tại Donetsk.

Các vụ tấn công được cho là đã diễn ra nhiều ngày trước đây, song mới được quân đội Ukraine công bố hôm 22.9.

Quân đội Ukraine dùng súng trường cố hạ UAV Nga tại thành phố Kostyantynivka, Donetsk ngày 21.9 ẢNH: AFP

Ukraine cũng cáo buộc đợt không kích của Nga vào thành phố Zaporizhzhia rạng sáng 22.9 đã khiến ít nhất 3 người chết. Ngoài ra, các đợt tấn công cũng được ghi nhận ở tỉnh Sumy và Kyiv, theo Ukrainska Pravda.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 22.9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa chiến lược "không phải bằng lời nói mà bằng các biện pháp quân sự và công nghệ", Hãng TASS đưa tin.

Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh sự tin tưởng vào hiệu quả và độ tin cậy của lực lượng răn đe, đồng thời làm rõ rằng Nga không muốn leo thang căng thẳng hay tăng cường chạy đua vũ trang.

Ông Putin cáo buộc phương Tây đã "làm suy yếu đáng kể nền tảng của mối quan hệ xây dựng và hợp tác thực tế giữa các cường quốc hạt nhân". Đồng thời, tổng thống Nga nói sẵn sàng gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân (New START) với Mỹ sau hạn chót ngày 5.2.2026, nếu Washington làm điều tương tự.

Ông Putin nói Nga luôn ưu tiên các giải pháp chính trị và ngoại giao để duy trì hòa bình quốc tế, dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, không thể chia cắt về an ninh và chia sẻ lợi ích chung.

Mỹ và đồng minh châu Âu chưa bình luận về tuyên bố mới nhất của ông Putin tại cuộc họp nêu trên.