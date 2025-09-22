Nga tố Ukraine tấn công chết người tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea

Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã khiến 2 người thiệt mạng và 15 người bị thương tại một khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Crimea vào tối 21.9, theo Reuters. Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

"Vào khoảng 19 giờ 30 (giờ Moscow) tại khu nghỉ dưỡng thuộc Crimea, nơi không có bất kỳ mục tiêu quân sự nào, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái", Bộ Quốc phòng Nga tố cáo trên Telegram.

Khu nghỉ dưỡng Foros Sanatorium ở bán đảo Crimea vào tháng 7.2010 Ảnh: Chụp màn hình The Kyiv Independent

Trong khi đó, ông Sergei Aksyonov, quan chức đứng đầu bán đảo Crimea do Nga bổ nhiệm, thông báo trên Telegram rằng một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào khu nghỉ dưỡng Foros đã khiến 3 người chết và 16 người bị thương, theo Reuters.

Trang tin The Kyiv Independent dẫn một nguồn tin cho hay "những vị khách rất quan trọng" đang lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Foros. Theo trang web của khu nghỉ dưỡng Foros, nhà hàng của khu nghỉ dưỡng đã đóng cửa để phục vụ đặc biệt vào ngày 21.9.

Trước đó, ông Aksyonov nói rằng một trường học cũng bị hư hại và các mảnh vỡ UAV rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn trên bãi đất trống gần thành phố Yalta dọc theo bờ biển phía nam Crimea.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên án vụ tấn công vào khu nghỉ dưỡng, theo Hãng tin TASS.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc trên. Hai bên lâu nay phủ nhận nhắm vào mục tiêu dân sự trong các cuộc tấn công.

Lực lượng Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào Crimea bằng tên lửa và UAV kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, theo The Kyiv Independent. Gần đây nhất, tình báo quân sự Ukraine (HUR) đã phá hủy ba trực thăng Mi-8 của Nga và một trạm radar ở Crimea.

Ngoài ra, cơ quan ứng phó khẩn cấp ở Nga sáng sớm nay 22.9 thông báo các mảnh vỡ từ UAV đã gây ra hỏa hoạn tại một trạm biến áp điện ở vùng Krasnodar thuộc miền nam nước này, theo Reuters. Cơ quan này khẳng định không có thương vong và các đội cứu hộ đang làm việc tại hiện trường.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine hay Nga đối với vụ việc trên.