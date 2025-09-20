Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nga cảnh báo sau khi Hội đồng Bảo an bỏ phiếu tái áp đặt cấm vận Iran

Văn Khoa
Văn Khoa
20/09/2025 21:23 GMT+7

Nga ngày 20.9 đã có phản ứng mạnh về việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu tái áp đặt các biện pháp cấm vận kinh tế đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 20.9 đã chỉ trích mạnh mẽ việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 19.9 bỏ phiếu tái áp đặt các biện pháp cấm vận kinh tế đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran và cảnh báo về nguy cơ "leo thang căng thẳng", theo AFP.

Nga cảnh báo sau khi Hội đồng Bảo an bỏ phiếu tái áp đặt cấm vận Iran - Ảnh 1.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp về Iran tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) vào ngày 19.9

Ảnh: AFP

"Phía Nga đã nhiều lần chỉ ra bản chất khiêu khích và bất hợp pháp trong các hành động của những nước châu Âu tham gia JCPOA", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Anh, Pháp và Đức nằm trong số các bên tham gia thỏa thuận năm 2015, được gọi là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA). Thỏa thuận này cho phép Iran được giảm nhẹ các biện pháp cấm vận của Liên Hiệp Quốc để đổi lấy những hạn chế do Liên Hiệp Quốc giám sát đối với các hoạt động hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, các chính phủ Anh, Pháp và Đức cáo buộc Iran đã không thực hiện các cam kết theo JCPOA, vốn đã gần như sụp đổ kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 19.9 đã không thông qua dự thảo nghị quyết về việc dỡ bỏ vĩnh viễn các lệnh cấm vận đối với Iran, nhưng Tehran và các cường quốc châu Âu chủ chốt vẫn còn 8 ngày để cố gắng thống nhất việc trì hoãn. Điều này có nghĩa các lệnh cấm vận sẽ được áp dụng trở lại vào ngày 28.9 nếu không đạt được thỏa thuận quan trọng nào trước ngày đó, theo mạng truyền hình Aljazeera.

Nga, Trung Quốc, Pakistan và Algeria đã bỏ phiếu ngăn chặn việc tái áp đặt các lệnh cấm vận đối với Iran. Trong khi đó, 9 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu chống lại việc nới lỏng cấm vận, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Sierra Leone, Slovenia, Đan Mạch, Hy Lạp, Panama và Somalia, theo Hãng thông tấn IRNA của Iran. Guyana và Hàn Quốc đã bỏ phiếu trắng.

"Những hành động này không liên quan gì đến ngoại giao và chỉ dẫn đến việc leo thang căng thẳng hơn nữa xung quanh chương trình hạt nhân của Iran", Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo hôm 20.9. 

Trong tháng trước, Moscow đã cảnh báo rằng việc tái áp đặt các lệnh cấm vận đối với Iran có nguy cơ gây ra "những hậu quả không thể khắc phục", theo AFP.

Xem thêm bình luận