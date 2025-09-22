Ukraine hối đồng minh gia tăng sức ép lên Nga

"Nếu chiến sự tiếp diễn và không có động thái nào hướng tới hòa bình, chúng tôi mong có các lệnh cấm vận đó", ông Zelensky phát biểu. Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các nước châu Âu "đừng lãng phí thời gian", vì Tổng thống Trump đang chờ đợi hành động mạnh mẽ từ họ.

Về phía Mỹ, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng mới đây đề xuất dự luật nhằm chuyển cho Ukraine một phần tài sản của Nga bị Mỹ đóng băng. Dự luật đề xuất chuyển toàn bộ 5 tỉ USD tài sản Nga bị đóng băng tại Mỹ vào một "tài khoản có lãi" và Tổng thống Trump cứ mỗi 90 ngày sẽ trích ít nhất 250 triệu USD từ tài khoản này để hỗ trợ Ukraine. "Việc sử dụng lại tài sản quốc gia Nga bị đóng băng là bước đi cần thiết để bảo đảm Ukraine có nguồn lực tự vệ và tái thiết các cộng đồng của mình. Quan trọng hơn, cách tiếp cận này cho phép chúng ta tiếp tục hỗ trợ Ukraine mà không phải tốn thêm chi phí của người nộp thuế Mỹ", thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen nói.

Ông Zelensky (phải) và ông Stubb gặp nhau tại Kyiv hôm 11.9 Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn tờ The Guardian hôm 20.9, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết các nước châu Âu cam kết đảm bảo an ninh hậu chiến cho Ukraine và sẽ "sẵn sàng chiến đấu" nếu Nga tái khởi động chiến sự. Cụ thể, khi được hỏi liệu các nước bảo đảm cho cam kết hậu chiến có sẵn sàng chiến đấu với Nga hay không, ông Stubb trả lời: "Đó chính là định nghĩa của bảo đảm an ninh". Nhà lãnh đạo Phần Lan lưu ý Nga sẽ không có tiếng nói gì đối với các bảo đảm an ninh mà Ukraine và các đồng minh đang xây dựng.

Phản ứng về phát biểu trên, TASS ngày 21.9 dẫn lời ông Alexey Pushkov, Chủ tịch Ủy ban Chính sách thông tin Hội đồng Liên bang Nga, tuyên bố khủng hoảng Ukraine không thể được giải quyết nếu không có sự tham gia của Nga, do các điều khoản ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh nước này.

"Nếu Nga không có tiếng nói, thì Tổng thống Trump đã không gặp Tổng thống Vladimir Putin ở Alaska. Cả thế giới đều thấy rõ rằng nếu không có sự đồng thuận của Nga thì không thể có bất kỳ giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng Ukraine, bởi các điều khoản của giải pháp trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh của chúng ta. Điều này ai cũng hiểu, có lẽ trừ ông Stubb", ông Pushkov viết trên kênh Telegram.

Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 20.9 cho biết các máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia (RAF) đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trong khuôn khổ sứ mệnh Eastern Sentry của NATO, nhằm tăng cường phòng thủ tập thể sau vụ tố UAV Nga xâm nhập không phận Ba Lan hồi đầu tháng. Nga đã bác bỏ cáo buộc này.