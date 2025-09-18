Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ba Lan thừa nhận bắn tên lửa trúng nhà dân khi đối phó UAV Nga

Vi Trân
Vi Trân
18/09/2025 10:03 GMT+7

Một vị bộ trưởng của Ba Lan xác nhận vật thể rơi xuống làm hư hại ngôi nhà tại miền đông nước này là tên lửa của Warsaw, không phải máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Đêm 9.9, rạng sáng 10.9, 21 máy bay không người lái (UAV) của Nga bị tố cáo xâm nhập không phận Ba Lan. Chính quyền Ba Lan ban đầu cho rằng một ngôi nhà tại làng Wyryki-Wola ở miền đông bị hư hại có thể là do một trong số các UAV rơi trúng.

Tuy nhiên, nhật báo Rzeczpospolita ngày 16.9 dẫn nguồn tin cho rằng ngôi nhà bị trúng tên lửa được phóng từ tiêm kích F-16 của Ba Lan nhưng hệ thống dẫn đường bị trục trặc. Khi đó, Ba Lan đã triển khai tiêm kích để bắn hạ một vài chiếc UAV.

Bất ngờ: Chính tên lửa Ba Lan gây hư hại nhà chứ không phải UAV Nga

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình TVN24 ngày 17.9, Bộ trưởng phụ trách các dịch vụ đặc biệt Ba Lan Tomasz Siemoniak cho biết: "Mọi thứ cho thấy đó là một tên lửa được phóng từ máy bay của chúng ta, khi đó đang bảo vệ Ba Lan, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ công dân".

Tổng thống Karol Nawrocki, đối thủ chính trị của chính phủ Thủ tướng Donald Tusk, đã yêu cầu làm rõ vụ việc.

Ông Tusk sau đó viết trên mạng xã hội rằng Nga chịu toàn bộ trách nhiệm cho những thiệt hại tại Wyryki-Wola, cáo buộc Moscow dàn dựng hành động khiêu khích bằng UAV.

"Các lực lượng phù hợp sẽ thông tin cho công chúng, chính phủ và tổng thống về toàn bộ tình huống vụ việc sau khi quá trình điều tra hoàn tất", ông Tusk viết.

Ba Lan thừa nhận bắn tên lửa trúng nhà dân khi đối phó UAV Nga - Ảnh 1.

Ngôi nhà tại làng Wyryki-Wola ở miền đông Ba Lan bị hư hại sau vụ việc đêm 9.9, rạng sáng 10.9

ẢNH: AP

Ba Lan thừa nhận bắn tên lửa trúng nhà dân khi đối phó UAV Nga - Ảnh 2.

Toàn cảnh thiệt hại của ngôi nhà tại Wyryki-Wola

ẢNH: AP

Ba Lan thừa nhận bắn tên lửa trúng nhà dân khi đối phó UAV Nga - Ảnh 3.

Cảnh sát Ba Lan bên cạnh một UAV Nga bị bắn rơi hôm 10.9 tại làng Wohyn

ẢNH: AP

Nga nói lực lượng nước này đã tấn công Ukraine vào thời điểm đó nhưng không có ý định tấn công mục tiêu tại Ba Lan. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia cho rằng tầm bay tối đa của UAV chỉ là 700 km nên không thể nào bay đến lãnh thổ Ba Lan.

Ba Lan bác bỏ cách giải thích này và cáo buộc các UAV được phóng đến nhằm thăm dò năng lực phản ứng của Warsaw và NATO.

Tin liên quan

Ba Lan tuyên bố bắn rơi UAV Nga, NATO họp bàn

Ba Lan tuyên bố bắn rơi UAV Nga, NATO họp bàn

Ba Lan tuyên bố các chiến đấu cơ của nước này đã bắn hạ một số máy bay không người lái của Nga trong không phận giữa đợt tấn công của Moscow nhằm vào Ukraine rạng sáng 10.9.

Khám phá thêm chủ đề

Ba Lan nga UAV Nga không phận Ba Lan NATO UKRAINE
Xem thêm bình luận