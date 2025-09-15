Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nga lên tiếng sau cáo buộc UAV xâm nhập không phận Romania

Vi Trân
Vi Trân
15/09/2025 10:20 GMT+7

Nga đã bác bỏ hành động phản ứng của Romania liên quan cáo buộc máy bay không người lái (UAV) của nước này xâm phạm không phận đối phương.

Ngày 14.9, Bộ Ngoại giao Romania triệu tập Đại sứ Nga Vladimir Lipayev để phản đối về cáo buộc một UAV Nga xâm phạm không phận Romania.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết UAV Nga bay vào không phận vào đêm 13.9 và ở đó trong 50 phút trước khi bay sang Ukraine. Hai tiêm kích F-16 của Romania và 2 tiêm kích Eurofighter Typhoon của Đức đã được triển khai để theo dõi tình hình. Romania lên án Nga vô trách nhiệm, thách thức an ninh và ổn định tại biển Đen.

Nga bác bỏ cáo buộc UAV xâm phạm không phận Romania giữa xung đột Ukraine - Ảnh 1.

Hai tiêm kích F-16 của Romania

ẢNH: REUTERS

Trả lời TASS sau khi bị triệu tập, Đại sứ Lipayev cho biết ông đã bác bỏ việc phản đối của Romania, cho rằng nước này không đưa ra căn cứ nào.

"Trong cuộc gặp tại Bộ Ngoại giao Romania, tôi không nhận được câu trả lời thuyết phục, cụ thể nào cho những câu hỏi về việc nhận diện UAV được cho là đã xâm nhập không phận Romania. Do thiếu bằng chứng khách quan về nhận diện quốc gia của UAV, việc phản đối đã bị bác bỏ vì mơ hồ và vô căn cứ", ông Lipayev nói.

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Nga còn tuyên bố "mọi chứng cứ chỉ ra rằng đây là hành động khiêu khích của chế độ Kyiv". Ông Lipayev cho rằng Ukraine vì lo sợ không thể tránh khỏi thất bại quân sự nên "đang tuyệt vọng tìm cách làm cho các nước khác liên quan vào cuộc phiêu lưu quân sự nguy hiểm chống Nga". Nhà ngoại giao không đưa ra bằng chứng nào.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Lipayev.

Trước đó, Ba Lan cáo buộc các UAV Nga đã xâm nhập không phận nước này 19 lần từ đêm 9.9 đến rạng sáng 10.9. Máy bay quân sự Ba Lan và NATO bắn rơi một số UAV, đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia thành viên NATO bắn rơi mục tiêu liên quan xung đột Nga - Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga nói đã tấn công các xí nghiệp quân sự miền tây Ukraine nhưng không nhắm mục tiêu tại Ba Lan.

