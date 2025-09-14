Romania xuất kích máy bay chiến đấu, Ba Lan đóng cửa sân bay vì cảnh báo UAV

Một tiêm kích F-16 của Romania ở căn cứ không quân Borcea của nước này vào tháng 10.2021 ảnh: không quân mỹ

Reuters hôm nay 14.9 dẫn xác nhận của Bộ Quốc phòng Romania về việc điều động 2 tiêm kích F-16 sau khi phát hiện một UAV xâm phạm không phận nước này trong lúc Nga tấn công mục tiêu ở Ukraine gần khu vực biên giới hôm 13.9.

Giới chức Romania cũng phát cảnh báo yêu cầu người dân tại hạt Tulcea, gần khu vực đồng bằng sông Danube, tìm nơi trú ẩn trong thời gian đó.

Hai tiêm kích đã bám theo chiếc UAV cho đến khi tín hiệu của nó "ra khỏi radar ở địa điểm cách làng Chilia Veche khoảng 20 km về phía tây nam", theo Bộ Quốc phòng Romania, thêm rằng "UAV không bay qua khu vực dân cư và không gây ra mối đe dọa tức thời đối với người dân".

Romania, thành viên Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có chung đường biên giới dài 650 km với Ukraine và trước đây từng ghi nhận những mảnh vỡ UAV của Nga rơi xuống lãnh thổ nước này kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022.

Động thái ở Ba Lan

Trong khi đó, các máy bay quân sự của Ba Lan và NATO cũng được xuất kích vào ngày 12.9 để bảo vệ không phận Ba Lan nhằm ứng phó nguy cơ mới từ các vụ tấn công bằng UAV tại Ukraine.

Để phòng ngừa, giới chức cũng tạm thời đóng cửa sân bay Lublin ở miền đông Ba Lan.

Các máy bay tham gia vào chiến dịch gần biên giới với Ukraine "để bảo vệ không phận", Reuters dẫn thông tin từ Bộ Tư lệnh Tác chiến của quân đội Ba Lan.

"Những hành động trên mang tính đề phòng, nhằm bảo đảm an toàn không phận và bảo vệ người dân, đặc biệt là tại các khu vực giáp ranh với vùng có nguy cơ bị đe dọa", theo thông báo từ bộ. Tuy nhiên, thông báo không đề cập đã xảy ra vụ vi phạm trực tiếp không phận Ba Lan.

Cơ quan Điều hành Hàng không Ba Lan xác nhận mọi hoạt động bay tại phi trường Lublin cùng toàn bộ vùng kiểm soát không lưu liên quan đã bị tạm ngưng trong ngày 13.9.

Romania đã thông qua luật cho phép quân đội bắn hạ UAV xâm nhập trái phép không phận trong thời bình, nhưng các quy định đưa vào thi hành luật vẫn chưa được hoàn thiện.

NATO cam kết tăng cường phòng thủ dọc theo cánh đông của khối để ứng phó các vụ xâm phạm gần đây đến từ UAV.

Nga phản ứng trước cáo buộc từ Ba Lan

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp hôm 13.9 về cáo buộc UAV Nga xâm phạm không phận Ba Lan ảnh: reuters

Hôm 13.9, tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia bác bỏ cáo buộc của Ba Lan cho rằng Moscow cố tình vi phạm không phận Ba Lan hôm 11.9, theo RT.

Warsaw cho biết quân đội nước này trong liên tục 7 giờ vào ngày 11.9 đã bám sát ít nhất 19 vụ vi phạm không phận của UAV bị cho là đến từ Nga, đồng thời gọi vụ việc là hành động "có chủ đích" và "chưa từng có tiền lệ".

Ông Nebenzia bác bỏ cáo buộc, nhấn mạnh là không có chứng cứ từ Ba Lan. Phía quan chức Warsaw cũng thừa nhận không tìm thấy đầu đạn như trong trường hợp tấn công có chủ đích.



Theo RT dẫn lời nhà ngoại giao Nga, các UAV được sử dụng trong cuộc tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine và xuất kích trong đêm 10.9 có tầm bay không quá 700 km. Vì thế, về mặt kỹ thuật, những UAV này không thể bay đến lãnh thổ Ba Lan.

Bên cạnh đó, ông Nebenzia cho rằng có thể đã xảy ra tình trạng trục trặc kỹ thuật đối với một số UAV, hoặc UAV có thể bị ảnh hưởng bởi kỹ thuật tác chiến điện tử, như làm nhiễu tín hiệu định vị. Belarus cũng đã nhanh chóng cảnh báo Warsaw về những rủi ro có thể xảy ra liên quan đến UAV.

Ông Nebenzia cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại với giới chức Ba Lan để điều tra vụ việc.