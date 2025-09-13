UAV Ukraine ồ ạt tấn công Nga, Ba Lan đóng biên giới với Belarus

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã ngăn chặn 221 UAV Ukraine tại nhiều vùng trên cả nước.

Thống đốc Leningrad Alexander Drozdenko cho biết có 30 UAV bị bắn rơi tại vùng này. Mảnh vỡ UAV rơi xuống nhiều địa điểm ở thị trấn Tosno, cách St. Petersburg 53 km, nhưng không gây thương vong hay thiệt hại.

Trước đó, trong đêm 11.9, ông Drozdenko nói rằng lực lượng phòng không đã hoạt động trên quận Pushkinsky của TP.St. Petersburg. Theo ông, vụ tấn công còn gây cháy một tàu tại Primorsk - cảng bốc dỡ dầu lớn nhất của Nga ở biển Baltic, với đám cháy được dập tắt và không có nguy cơ tràn dầu. Mối đe dọa UAV khiến sân bay Pulkovo tại St. Petersburg phải tạm đóng cửa, ảnh hưởng gần 50 chuyến bay.

Một khu vực gần Moscow bị UAV Ukraine tấn công Ảnh: Reuters

Các UAV còn nhắm vào Moscow, với ít nhất 9 chiếc bị bắn rơi gần thủ đô Nga, theo thị trưởng Sergei Sobyanin. Tại vùng Belgorod, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết đợt tấn công của Ukraine khiến 1 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Ukraine và Nga trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhằm vào dân thường trong xung đột.

Liên quan diễn biến tại Ukraine, hãng TASS ngày 12.9 dẫn các nguồn tin cho hay lực lượng Nga đang bao vây một nhóm binh sĩ Ukraine tại làng Yunakovka, trung tâm hậu cần của Ukraine tại tỉnh Sumy. Ukraine chưa lập tức bình luận về những thông tin trên.

Ông Trump nói UAV xâm nhập không phận Ba Lan ‘có thể do nhầm lẫn’

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12.9 cho hay Nga và Belarus vừa khai mạc cuộc tập trận Zapad 2025, diễn ra tại các bãi tập ở Belarus và Nga cũng như trên biển Baltic và biển Barents. Cùng ngày, Ba Lan đóng cửa tất cả biên giới với Belarus. Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski cáo buộc cuộc tập trận trên nhắm trực tiếp đến Ba Lan và Liên minh châu Âu, đồng thời nhắc lại việc các UAV Nga xâm nhập không phận Ba Lan hôm 10.9. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski ngày 12.9 đến Kyiv gặp người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha để thảo luận về an ninh chung và việc gây áp lực với Nga. Trước đó, hôm 11.9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho hay nước này và Ukraine sẽ hợp tác phát triển năng lực đối phó UAV và với các đồng minh châu Âu nhằm tăng cường hỗ trợ phòng không.

Reuters ngày 12.9 dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho rằng các UAV Nga xâm nhập không phận Ba Lan là "chiến lược cố ý", đồng thời triệu tập Đại sứ Nga để phản đối. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sự việc này "có thể do nhầm lẫn" và ông "không vui với bất cứ điều gì xoay quanh tình huống đó". Về phía Nga, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Leonid Slutsky cho rằng các cáo buộc Nga chịu trách nhiệm cho việc xâm nhập không phận Ba Lan là ví dụ mới nhất cho nỗ lực tuyên truyền về cái gọi là "mối đe dọa Nga", theo TASS.