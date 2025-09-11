Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ba Lan bắn hạ nhiều UAV Nga xâm nhập không phận

Khánh An
Khánh An
11/09/2025 04:27 GMT+7

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 10.9 cho hay nước này ghi nhận 19 trường hợp không phận bị xâm phạm trong vòng 24 giờ trước đó, trong đó có nhiều máy bay không người lái (UAV) của Nga đến từ phía Belarus.

Ít nhất 4 chiếc đã bị bắn rơi. Tờ The Guardian dẫn lời Thủ tướng Tusk cho biết tình hình là nghiêm trọng, Ba Lan phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra và sẵn sàng phản ứng với bất cứ sự khiêu khích hay tấn công nào. Ông cho biết Ba Lan sẽ kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO, đề nghị tham vấn chính thức trong liên minh. Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết việc các UAV Nga xâm nhập không phận là điều chưa từng có trong lịch sử nước này và NATO, đồng thời triệu tập hội đồng an ninh quốc gia để đối phó.

- Ảnh 1.

Ba Lan phong tỏa vị trí UAV bị bắn rơi ngày 10.9

Ảnh: AP

Theo Đại diện cấp cao ngoại giao và chính sách an ninh châu Âu Kaja Kallas, những dấu hiệu ban đầu cho thấy việc các UAV Nga xâm nhập Ba Lan là cố ý chứ không phải vô tình, đồng thời cho rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine đang leo thang chứ chưa chấm dứt. Tư lệnh NATO tại châu Âu Alexus Grynkewich cho biết liên minh đang liên lạc sát sao với Ba Lan và các nước thành viên khác về vụ việc trên. Reuters dẫn các nguồn tin cho hay 2 hệ thống phòng không Patriot của Đức điều động đến Ba Lan đã góp phần phát hiện các UAV Nga trên không phận Ba Lan.

Ba Lan triển khai chiến đấu cơ, phòng không sẵn sàng chiến đấu vì UAV Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các UAV Nga cố ý nhắm vào Ba Lan, đồng thời nhắc lại đề xuất tạo hệ thống phòng không chung với các đồng minh. Các lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) bày tỏ tinh thần đoàn kết với Ba Lan, đồng thời cho rằng sự việc là lời gợi nhắc rằng an ninh của một thành viên là an ninh của cả liên minh. Trong khi đó, một nguồn tin NATO cho biết liên minh này không xem việc UAV xâm nhập không phận Ba Lan là hành động tấn công.

Trong diễn biến liên quan, Belarus cho biết đã bắn rơi một số UAV bay lạc do bị gây nhiễu, cũng như đã báo với Ba Lan và Lithuania về việc này. Tuy nhiên, phía Belarus không nói rõ những UAV này của ai. Nga chưa phản hồi về những thông tin trên. Hãng Ria Novosti cho hay Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập một tham tán Nga để phản ứng.

Liên quan chiến sự tại Ukraine, trang The Kyiv Independent ngày 10.9 dẫn lời giới chức nước này cho hay ít nhất 29 người thiệt mạng và 30 người bị thương do Nga tấn công tại 15 tỉnh trong vòng 24 giờ trước đó. 

