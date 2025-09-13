Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

40 nước 'quan ngại sâu sắc' về vụ UAV Nga bay vào Ba Lan

Văn Khoa
Văn Khoa
13/09/2025 10:56 GMT+7

Ba Lan cùng khoảng 40 quốc gia đồng minh ngày 12.9 đã ra tuyên bố chung sau khi Warsaw tuyên bố đã bắn hạ máy bay không người lái (UAV) nghi của Nga xâm nhập không phận Ba Lan.

"Chúng tôi ở đây để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến một hành vi nữa của Liên bang Nga vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc", Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Bosacki phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc theo yêu cầu của nước này, theo AFP.

NATO tăng cường phòng thủ sườn phía đông sau khi bị UAV Nga tấn công

"Những hành động liều lĩnh của Nga không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn là sự leo thang gây bất ổn, đẩy toàn bộ khu vực đến gần xung đột hơn bất kỳ thời điểm nào trong những năm gần đây", ông Bosacki đọc một tuyên bố được ký bởi khoảng 40 quốc gia, trong đó có 26 thành viên khác của Liên minh châu Âu, Ukraine, Mỹ, Nhật Bản và Canada.

Ngoài ra, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói rằng Warsaw đang tiến gần đến cuộc "xung đột công khai" hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ Thế chiến 2 sau khi Ba Lan và các đồng minh NATO điều động máy bay chiến đấu để bắn hạ các UAV nghi của Nga xâm phạm không phận vào sáng sớm 10.9.

Hơn 40 nước ra tuyên bố sau khi Ba Lan nói bắn hạ UAV Nga xâm nhập - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Bosacki phát biểu trước các đại biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an về các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) ngày 12.9

Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 12.9, Tổng thư ký NATO Mark Rutte thông báo liên minh quân sự này sẽ tăng cường phòng thủ ở sườn phía đông sau vụ Ba Lan bắn hạ UAV nghi của Nga. "Hoạt động quân sự này sẽ bắt đầu trong những ngày tới và sẽ có sự tham gia của một loạt khí tài từ các đồng minh, trong đó có Đan Mạch, Pháp, Anh và Đức", ông Rutte cho hay.

Cũng theo ông Rutte, NATO vẫn đang đánh giá liệu Nga có cố tình xâm phạm không phận Ba Lan hay không, nhưng nhắc lại rằng dù thế nào đi nữa thì "việc đó là liều lĩnh, không thể chấp nhận được".

Trước đó, Điện Kremlin nói rằng giới chức Ba Lan chưa đưa ra bằng chứng chứng tỏ các UAV nói trên đến từ Nga. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không nhắm mục tiêu vào Ba Lan và sẵn sàng tham vấn với nước này.

Tin liên quan

Ông Trump nói UAV xâm nhập không phận Ba Lan 'có thể do nhầm lẫn'

Ông Trump nói UAV xâm nhập không phận Ba Lan 'có thể do nhầm lẫn'

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các máy bay không người lái (UAV) nghi của Nga xâm nhập không phận Ba Lan vừa qua ‘có thể do nhầm lẫn’, nhưng Warsaw đã phản bác nhận định này.

Ba Lan bắn hạ UAV nghi của Nga, Moscow phủ nhận liên quan

Khám phá thêm chủ đề

nga Ba Lan UAV NATO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận