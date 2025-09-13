40 nước 'quan ngại sâu sắc' về vụ UAV Nga bay vào Ba Lan

"Chúng tôi ở đây để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến một hành vi nữa của Liên bang Nga vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc", Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Bosacki phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc theo yêu cầu của nước này, theo AFP.

NATO tăng cường phòng thủ sườn phía đông sau khi bị UAV Nga tấn công

"Những hành động liều lĩnh của Nga không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn là sự leo thang gây bất ổn, đẩy toàn bộ khu vực đến gần xung đột hơn bất kỳ thời điểm nào trong những năm gần đây", ông Bosacki đọc một tuyên bố được ký bởi khoảng 40 quốc gia, trong đó có 26 thành viên khác của Liên minh châu Âu, Ukraine, Mỹ, Nhật Bản và Canada.

Ngoài ra, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói rằng Warsaw đang tiến gần đến cuộc "xung đột công khai" hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ Thế chiến 2 sau khi Ba Lan và các đồng minh NATO điều động máy bay chiến đấu để bắn hạ các UAV nghi của Nga xâm phạm không phận vào sáng sớm 10.9.

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Bosacki phát biểu trước các đại biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an về các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) ngày 12.9 Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 12.9, Tổng thư ký NATO Mark Rutte thông báo liên minh quân sự này sẽ tăng cường phòng thủ ở sườn phía đông sau vụ Ba Lan bắn hạ UAV nghi của Nga. "Hoạt động quân sự này sẽ bắt đầu trong những ngày tới và sẽ có sự tham gia của một loạt khí tài từ các đồng minh, trong đó có Đan Mạch, Pháp, Anh và Đức", ông Rutte cho hay.

Cũng theo ông Rutte, NATO vẫn đang đánh giá liệu Nga có cố tình xâm phạm không phận Ba Lan hay không, nhưng nhắc lại rằng dù thế nào đi nữa thì "việc đó là liều lĩnh, không thể chấp nhận được".

Trước đó, Điện Kremlin nói rằng giới chức Ba Lan chưa đưa ra bằng chứng chứng tỏ các UAV nói trên đến từ Nga. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không nhắm mục tiêu vào Ba Lan và sẵn sàng tham vấn với nước này.