Ông Trump nói UAV xâm nhập không phận Ba Lan 'có thể do nhầm lẫn'

"Đó có thể chỉ là nhầm lẫn, nhưng dù sao tôi cũng không hài lòng với những điều xoay quanh tình huống đó. Hy vọng rằng chuyện như vậy sẽ kết thúc”, trang tin The Hill dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên hôm 11.9.

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Radosław Sikorski đã phản hồi trên mạng xã hội rằng vụ việc không phải do nhầm lẫn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên ngày 11.9 ẢNH: REUTERS

Trước đó, ông Trump đã có bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 10.9 với nhiều ẩn ý. "Chuyện gì đang xảy ra với vụ UAV Nga xâm phạm không phận Ba Lan? Hãy cùng chờ xem", ông viết.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 10.9 cho biết ít nhất "19 UAV Nga" đã xâm nhập không phận nước này, phần lớn xuất phát từ Belarus. Warsaw và các nước đồng minh tại châu Âu quả quyết Moscow cố ý điều UAV sang Ba Lan.

Theo AFP, Ba Lan coi đây là cuộc tấn công “chưa từng có tiền lệ” nhằm vào đất nước, thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ba Lan bắn hạ UAV nghi của Nga, Moscow phủ nhận liên quan

Người phát ngôn chính sách đối ngoại EU Anitta Hipper chỉ trích Nga đã có hành động "gây hấn và liều lĩnh", đe dọa an ninh của công dân EU, ổn định khu vực và hòa bình quốc tế. Bà Hipper nêu thêm EU sẽ có các biện pháp tăng cường cấm vận Nga.

Điện Kremlin cho hay giới chức Ba Lan chưa đưa ra bằng chứng việc các UAV nói trên đến từ Nga. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không nhắm mục tiêu vào Ba Lan và sẵn sàng tham vấn với nước này.

Trong diễn biến liên quan, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 12.9 theo yêu cầu của Ba Lan, nhằm thảo luận về vụ việc UAV xâm nhập không phận.

Các quốc gia châu Âu cũng đã tuyên bố sẽ tăng cường phòng không cho Ba Lan. Đức cho biết sẽ mở rộng hoạt động giám sát trên không tại không phận Ba Lan. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ điều 3 tiêm kích Rafale để bảo vệ không phận Ba Lan và cánh đông của NATO.