Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump nói UAV xâm nhập không phận Ba Lan 'có thể do nhầm lẫn'

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
12/09/2025 10:16 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các máy bay không người lái (UAV) nghi của Nga xâm nhập không phận Ba Lan vừa qua ‘có thể do nhầm lẫn’, nhưng Warsaw đã phản bác nhận định này.

"Đó có thể chỉ là nhầm lẫn, nhưng dù sao tôi cũng không hài lòng với những điều xoay quanh tình huống đó. Hy vọng rằng chuyện như vậy sẽ kết thúc”, trang tin The Hill dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên hôm 11.9.

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Radosław Sikorski đã phản hồi trên mạng xã hội rằng vụ việc không phải do nhầm lẫn.

Tổng thống Trump nói UAV xâm nhập không phận Ba Lan 'có thể do nhầm lẫn' - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên ngày 11.9

ẢNH: REUTERS

Trước đó, ông Trump đã có bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 10.9 với nhiều ẩn ý. "Chuyện gì đang xảy ra với vụ UAV Nga xâm phạm không phận Ba Lan? Hãy cùng chờ xem", ông viết.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 10.9 cho biết ít nhất "19 UAV Nga" đã xâm nhập không phận nước này, phần lớn xuất phát từ Belarus. Warsaw và các nước đồng minh tại châu Âu quả quyết Moscow cố ý điều UAV sang Ba Lan.

Theo AFP, Ba Lan coi đây là cuộc tấn công “chưa từng có tiền lệ” nhằm vào đất nước, thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ba Lan bắn hạ UAV nghi của Nga, Moscow phủ nhận liên quan

Người phát ngôn chính sách đối ngoại EU Anitta Hipper chỉ trích Nga đã có hành động "gây hấn và liều lĩnh", đe dọa an ninh của công dân EU, ổn định khu vực và hòa bình quốc tế. Bà Hipper nêu thêm EU sẽ có các biện pháp tăng cường cấm vận Nga.

Điện Kremlin cho hay giới chức Ba Lan chưa đưa ra bằng chứng việc các UAV nói trên đến từ Nga. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không nhắm mục tiêu vào Ba Lan và sẵn sàng tham vấn với nước này.

Trong diễn biến liên quan, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 12.9 theo yêu cầu của Ba Lan, nhằm thảo luận về vụ việc UAV xâm nhập không phận.

Các quốc gia châu Âu cũng đã tuyên bố sẽ tăng cường phòng không cho Ba Lan. Đức cho biết sẽ mở rộng hoạt động giám sát trên không tại không phận Ba Lan. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ điều 3 tiêm kích Rafale để bảo vệ không phận Ba Lan và cánh đông của NATO.

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.296: Ba Lan học kinh nghiệm của Kyiv về ứng phó UAV

Chiến sự Ukraine ngày 1.296: Ba Lan học kinh nghiệm của Kyiv về ứng phó UAV

Nga hôm 11.9 đã mở rộng đà tiến quân tại thị trấn Zarechnoye (Donetsk), trong khi Ukraine cảnh báo đồng minh rà soát lại năng lực phòng thủ máy bay không người lái (UAV) của họ, và chia sẻ kinh nghiệm chống UAV với Ba Lan.

Chiến sự Ukraine ngày 1.295: Nga - Ba Lan đấu khẩu vụ UAV xâm nhập không phận

Khám phá thêm chủ đề

Trump Ba Lan UAV Nga UKRAINE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận