Ba Lan bắn hạ UAV nghi của Nga, Moscow phủ nhận liên quan

Ba Lan đã bắn hạ máy bay không người lái (UAV) nghi của Nga xâm phạm không phận vào hôm 10.9, trong lúc một vật thể giống UAV cũng đã tấn công một tòa nhà dân cư ở phía đông nước này.

Moscow phủ nhận trách nhiệm về vụ việc, và Bộ Quốc phòng Nga cho biết không có kế hoạch tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Ba Lan.

Đây là lần đầu tiên có một thành viên NATO xác nhận đã nổ súng trong quá trình xung đột diễn ra ở Ukraine.

Ba Lan cho biết 19 vật thể đã xâm phạm không phận nước này trong một cuộc không kích lớn của Nga vào Ukraine, và lực lượng của Warsaw đã bắn hạ những vật thể gây đe dọa.

Thủ tướng Donald Tusk cho biết ông đã kích hoạt điều 4 của hiệp ước NATO, theo đó các thành viên liên minh có thể yêu cầu tham vấn với các đồng minh của mình.

Ông cho biết Ba Lan đang ở gần bờ vực xung đột nhất kể từ Thế chiến 2.

“Tôi muốn nhấn mạnh mạnh mẽ rằng không có lý do gì để khẳng định chúng ta đang bên bờ vực chiến tranh, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, hành động khiêu khích này đã vượt quá ranh giới hiện có và nguy hiểm hơn rất nhiều so với những hành động khác, xét theo quan điểm của Ba Lan", ông Tusk nói.

Lính cứu hỏa và cảnh sát Ba Lan làm việc tại Wyryki, Lublin Voivodeship, Ba Lan ẢNH: REUTERS

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết vẫn chưa có đánh giá đầy đủ về vụ việc.

Tuy nhiên, ông nói rằng “dù cố ý hay vô tình, thì đây hoàn toàn là hành động liều lĩnh, hoàn toàn nguy hiểm.”

Điện Kremlin từ chối bình luận trực tiếp về vụ việc.

Tuy nhiên, một tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước Nga từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã đạt được mục tiêu trong cuộc tấn công vào Ukraine, và các máy bay không người lái “được cho là đã vượt qua biên giới với Ba Lan” có tầm hoạt động dưới 720 km.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã sử dụng hơn 400 máy bay không người lái và 40 tên lửa trong các cuộc tấn công vào Ukraine trong đêm 9 - rạng ngày 10.9, trong đó ít nhất 8 UAV nhắm vào Ba Lan.

Ông Zelenskiy nói điều này đặt ra một "tiền lệ cực kỳ nguy hiểm" cho châu Âu và cần có phản ứng mạnh mẽ từ tất cả các đối tác.

Lực lượng Vũ trang Ba Lan kêu gọi người dân ở nhà, và lưu ý 3 khu vực phía đông có nguy cơ đặc biệt.

Một số người Ba Lan nói chuyện với Reuters cho biết tình hình khiến họ cảm thấy bất an.

Một người dân chia sẻ: "Tôi cảm thấy... tôi không hoàn toàn an toàn khi ở đây và biết rằng Nga đang xâm nhập đất nước chúng tôi. Chúng tôi không biết tại sao những máy bay không người lái này lại xuất hiện".

Các quốc gia giáp biên giới với Ukraine nói tên lửa hoặc máy bay không người lái của Nga thỉnh thoảng xâm nhập không phận của họ trong cuộc xung đột, nhưng không ở quy mô lớn như vậy.

Sự cố này có thể dẫn đến việc thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow.

Các nước châu Âu đang hy vọng thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia cùng mình trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt sau khi các cuộc đàm phán hòa bình không mang lại kết quả.