Mỹ duyệt gói bán tên lửa hơn 1 tỉ USD cho quốc gia NATO giáp Nga

"Thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện năng lực của Phần Lan trong việc ứng phó các mối đe dọa hiện tại và tương lai, đồng thời tăng cường khả năng tương tác với Mỹ và các lực lượng đồng minh khác", Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) nhấn mạnh trong một tuyên bố, theo AFP.

Quân đội Phần Lan khai hỏa hệ thống rốc két phóng loạt M270 trong một cuộc tập trận Ảnh: Chụp màn hình Armyupress.army.mil

Gói bán vũ khí mới cũng sẽ "hỗ trợ chính sách đối ngoại và các mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh cho một đồng minh NATO, lực lượng đóng vai trò quan trọng trong ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu", theo DSCA.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt gói bán tên lửa tiềm năng nói trên cho Phần Lan và DSCA đã gửi thông báo cần thiết cho Quốc hội Mỹ để xem xét thông qua.

Phần Lan đã gia nhập NATO vào năm 2023 để đối phó việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022. Quốc gia láng giềng Thụy Điển cũng đã gia nhập NATO vào năm ngoái.

Hồi tháng 5, quân đội Phần Lan thông báo họ dự đoán Nga sẽ tăng cường quân sự dọc theo đường biên giới chung dài 1.340 km sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc, theo trang tin The Kyiv Independent.

Hôm 2.9, NATO đã đưa vào hoạt động Bộ Chỉ huy Lục quân đa quân đoàn (MCLCC) tại thành phố Mikkeli của Phần Lan. Trung tâm này được thành lập với sự hợp tác của quân đội Phần Lan nhằm củng cố sự hiện diện của NATO tại quốc gia này, theo The Kyiv Independent.