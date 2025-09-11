Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ duyệt gói bán tên lửa hơn 1 tỉ USD cho quốc gia NATO giáp Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
11/09/2025 08:47 GMT+7

Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ ngày 10.9 công bố gói bán tên lửa không đối không tiên tiến và các thiết bị liên quan trị giá 1,07 tỉ USD cho Phần Lan.

"Thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện năng lực của Phần Lan trong việc ứng phó các mối đe dọa hiện tại và tương lai, đồng thời tăng cường khả năng tương tác với Mỹ và các lực lượng đồng minh khác", Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) nhấn mạnh trong một tuyên bố, theo AFP.

Mỹ duyệt gói bán tên lửa hơn 1 tỉ USD cho một quốc gia NATO giáp Nga - Ảnh 1.

Quân đội Phần Lan khai hỏa hệ thống rốc két phóng loạt M270 trong một cuộc tập trận

Ảnh: Chụp màn hình Armyupress.army.mil

Gói bán vũ khí mới cũng sẽ "hỗ trợ chính sách đối ngoại và các mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh cho một đồng minh NATO, lực lượng đóng vai trò quan trọng trong ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu", theo DSCA.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt gói bán tên lửa tiềm năng nói trên cho Phần Lan và DSCA đã gửi thông báo cần thiết cho Quốc hội Mỹ để xem xét thông qua.

Phần Lan đã gia nhập NATO vào năm 2023 để đối phó việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022. Quốc gia láng giềng Thụy Điển cũng đã gia nhập NATO vào năm ngoái.

Ba Lan triển khai chiến đấu cơ, phòng không sẵn sàng chiến đấu vì UAV Nga

Hồi tháng 5, quân đội Phần Lan thông báo họ dự đoán Nga sẽ tăng cường quân sự dọc theo đường biên giới chung dài 1.340 km sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc, theo trang tin The Kyiv Independent.

Hôm 2.9, NATO đã đưa vào hoạt động Bộ Chỉ huy Lục quân đa quân đoàn (MCLCC) tại thành phố Mikkeli của Phần Lan. Trung tâm này được thành lập với sự hợp tác của quân đội Phần Lan nhằm củng cố sự hiện diện của NATO tại quốc gia này, theo The Kyiv Independent.

Tin liên quan

Thụy Điển, Phần Lan kêu gọi dân sẵn sàng cho chiến tranh

Thụy Điển, Phần Lan kêu gọi dân sẵn sàng cho chiến tranh

Cơ quan Các tình huống khẩn cấp dân sự Thụy Điển ngày 18.11 bắt đầu phát sổ hướng dẫn có tiêu đề "Nếu khủng hoảng hoặc chiến tranh xảy ra" cho khoảng 5,2 triệu hộ gia đình, theo AFP.

Đức mua thêm 15 tiêm kích F-35, Phần Lan rút khỏi hiệp ước mìn chống người

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Phần Lan tên lửa nga UKRAINE NATO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận